سهم رولز-رويس يقفز 6% بدعم من توقعات الأعمال الإيجابية

قفز سهم شركة رولز-رويس بأكثر من 6%، بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 40% وبأكثر من التوقعات في 2025، كما أشارت إلى توقعات قوية للأرباح في هذا العام.

ووفقاً لما كشفت الشركة عنه الخميس، بلغت الأرباح التشغيلية مستويات 3.46 مليارات جنيه إسترليني، بما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 3.32 مليارات جنيه إسترليني.

كما ارتفعت الإيرادات الأساسية خلال العام بنسبة 12% إلى 20.1 مليار جنيه إسترليني.

وأعلنت الشركة أيضاً أنها ستستكمل إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار إسترليني هذا العام، ضمن برنامج إعادة شراء متعدد السنوات تتراوح قيمته بين 7 مليارات و9 مليارات جنيه إسترليني، مشيرة إلى قوة ميزانيتها العمومية.

وتستهدف الشركة أرباحاً تشغيلية تتراوح بين 4 مليارات و4.2 مليارات جنيه إسترليني في 2026، وهو مستوى أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 3.65 مليارات جنيه إسترليني.

كما تتوقع تدفقات نقدية حرة تتراوح بين 3.6 مليارات و3.8 مليارات جنيه إسترليني هذا العام، وهي أيضاً أعلى من التوقعات.

ورفعت الشركة البريطانية مستهدفاتها لعام 2028 إلى أرباح تشغيلية أساسية تتراوح بين 4.9 مليارات و5.2 مليارات جنيه إسترليني، مع هامش تشغيلي بين 18% و20%، وتدفقات نقدية حرة بين 5 مليارات و5.3 مليارات جنيه إسترليني.