تطوير مراكز بيانات معيارية للذكاء الاصطناعي السيادي في الإمارات والمنطقة

أعلنت «إي إتش سي للاستثمار»، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، عن تعاون استراتيجي مع «سوبرمايكرو» لتطوير ونشر مراكز بيانات معيارية مخصصة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي السيادي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة في دولة الإمارات، مستفيدةً من هندسة حلول بناء مراكز البيانات (DCBBS- Data Center Building Block Solutions )، التي تقدمها «سوبرمايكرو».

ويعكس هذا التعاون بين الشركتين، الالتزام المشترك بتسريع إتاحة بنية تحتية رقمية عالية الأداء، وموفرة للطاقة، وجاهزة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أطر سيادية. ومن خلال الجمع بين تقنية شركة سوبرمايكرو (DCBBS)، وخبرة إي إتش سي للاستثمار، وحضورها الإقليمي القوي، ومنصاتها المتخصصة في تطوير البنية التحتية، وقدراتها التشغيلية، تستهدف الشراكة تقديم حلول مراكز بيانات معيارية عالية الكثافة وقابلة للتوسع، قادرة على استيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، وأحمال العمل السحابية المتقدمة، مع تسريع زمن تنفيذ مراكز البيانات بشكل كبير.

ومع استمرار تزايد الطلب العالمي على البنية للذكاء الاصطناعي، باتت القدرة على توفير طاقة حوسبية عالية الكثافة، تمثل تحدياً جوهرياً أمام الأسواق. وهنا تبرز مراكز البيانات المعيارية كخيار عملي، يتيح تسريع عمليات الإطلاق، من دون المساس بمعايير الأداء والكفاءة والاستقرار التشغيلي.

وتوفّر بنية DCBBS إطاراً متكاملاً وشاملاً، يجمع بين الخوادم، والشبكات، وأنظمة التخزين، وإمدادات الطاقة، وحلول التبريد المتقدمة، وخدمات تكامل المكونات التقنية داخل خزانة الخوادم (Rack)، كوحدة تشغيلية جاهزة، وخدمات النشر ضمن منظومة واحدة مترابطة. ويتيح هذا النموذج تنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية أقصر، تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، مقارنة بفترات أطول بكثير في مشاريع البناء التقليدية لمراكز البيانات، مع تقليل مخاطر التنفيذ، وضمان مستويات أداء مستقرة قابلة للتنبؤ بها.