شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلاود» في مراكز البيانات

وقعت مجموعة «الخليج العربي للاستثمار القابضة» الإماراتية وشركة دانا كلاود الكورية شراكة استراتيجية، تهدف إلى وضع إطار للتعاون في تطوير وتمكين مشاريع مراكز بيانات معيارية بتقنيات جديدة وحديثة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنى تحتية سحابية من الجيل الأحدث في مختلف أنحاء المنطقة.

ووقع مذكرة التفاهم د. خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار القابضة، ومحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة دانا كلاود.

وكجزء من هذا التعاون، سيعمل الطرفان على استكشاف مشاريع مراكز بيانات معيارية حديثة وجاهزة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية المتطورة، بإجمالي نطاق استثماري محتمل يصل إلى 200 مليون دولار «730 مليون درهم».

وبموجب الاتفاقية، ستتولى دانا كلاود مسؤولية تصميم وبناء وتشغيل مشاريع مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية المتقدمة، مع اعتماد أحدث التقنيات العالمية في مجالات الحوسبة عالية الأداء، ووحدات معالجة الرسوميات (GPU) المتطورة، وأنظمة التبريد والكفاءة الطاقية الحديثة، إضافةً إلى تمكينها بشكل متكامل من خلال منصتها السحابية «DanaIX»، التي توفر بيئة تشغيل موحدة وجاهزة للإنتاج تغطي كامل المنظومة التقنية، بدءاً من البنية التحتية المادية ومراكز البيانات المعيارية الحديثة الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إدارة السحابة ولوحات التحكم وخدمات IaaS وPaaS وSaaS على مستوى المؤسسات، بما يضمن تقديم حلول متكاملة وقابلة للتشغيل من اليوم الأول وفق أحدث المعايير التقنية العالمية.

من جانبها، ستلعب مجموعة الخليج العربي للاستثمار القابضة، باعتبارها مجموعة استثمارية إماراتية راسخة وذات رؤية مستقبلية، دوراً استراتيجياً داعماً في هذا التعاون، من خلال مواءمة الاستثمارات، والهيكلة الاستراتيجية، وتمكين المشاريع على مستوى الأسواق الإقليمية. كما ستسهم قوتها المؤسسية ورؤيتها طويلة المدى ودورها القيادي في المنطقة في دعم مبادرات بنية تحتية رقمية حديثة، وقابلة للتوسع، ومرنة، ومستدامة، ومبنية وفق أحدث التقنيات العالمية.