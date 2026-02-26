3.42 تريليونات دولار تداولات «كابيتال دوت كوم» في 2025

تمكنت «كابيتال دوت كوم» من مضاعفة حجم تداولاتها في 2025، وصولاً إلى 3.4 تريليونات دولار، بدعم من النشاط القياسي في منطقة الشرق الأوسط، التي استحوذت وحدها على نصف التداولات الإجمالية للشركة حول العالم.

يأتي مسار الصعود القياسي في حجم تداولات «كابيتال دوت كوم»، المجموعة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، والعاملة في مجال التداول الإلكتروني الخاضع لرقابة الهيئات التنظيمية، خلال العامين الماضيين، في أعقاب افتتاح الشركة مقراً إقليمياً في دبي في أبريل 2024، بالتزامن مع انضمامها إلى مبادرة الجيل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تستهدف استقطاب أبرز الشركات وألمع العقول إلى الدولة. وبفضل توسع «كابيتال دوت كوم»، انطلاقاً من الإمارات، عبر شركتها التابعة «كابيتال كوم مينا» لتجارة الأوراق المالية، ساهمت منطقة الشرق الأوسط بنصف أحجام التداولات، متفوقةً على أوروبا.

وارتفع حجم التداول بنسبة 92.1 % على أساس سنوي، من 1.78 تريليون دولار في 2024، إلى 3.42 تريليونات دولار في 2025، فيما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 87 %، ليصل إلى 224.8 مليون صفقة، مقارنة بـ 120.2 مليون صفقة في العام السابق، علماً بأن أحجام التداول تتأثر بظروف السوق السائدة، ولا تشكّل مؤشراً على الأداء المستقبلي.

وتعكس هذه النتائج تسارع وتيرة النشاط التداولي في الأسواق العالمية الرئيسة، مدعوماً بتفاعل قوي ومستدام من عملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب استمرار استثمارات «كابيتال دوت كوم» في إدارة المخاطر المنظمة، وتعزيز جاذبية المنصة، وتطوير أدوات دعم اتخاذ القرار. ويعزز ذلك طموح المجموعة في مواصلة ترسيخ منصتها، باعتبارها منصة مصمّمة لاتخاذ قرارات أفضل.

وقال طارق شبيب الرئيس التنفيذي لـ «كابيتال دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تواصل منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الإمارات، لعب دور محوري في قصة نمو الشركة عالمياً. ففي 2025، شهدنا تفاعلاً قوياً ومستداماً من عملائنا في مختلف أنحاء المنطقة، ما يعكس ارتفاع مستوى النضج المالي، وزيادة المشاركة الفاعلة في الأسواق العالمية، إلى جانب تنامي التركيز على التداول المنضبط والقائم على الوعي بالمخاطر. ولا ينصب تركيزنا في المنطقة على التوسع الكمي بحد ذاته، بل على بناء بنية تحتية مرنة وخاضعة للتنظيم، مدعومة بأدوات مساندة لاتخاذ القرار، تساعد عملاءنا على التعامل مع تقلبات الأسواق بوضوح وثقة.