دبي نموذج متقدم في تمكين القطاع التقني

تقدم دبي نموذجاً متقدماً في تمكين القطاع التقني، وفي ظل المكانة التي رسّختها إمارة دبي كواحدة من أكثر المدن جذباً للاستثمارات في المنطقة، بفضل بيئتها الاقتصادية المرنة، وبنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الداعمة للابتكار، يواصل قطاع الإعلان الرقمي نموه بوتيرة متسارعة، مستفيداً من هذا المناخ المحفّز للأعمال والتكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، أكدت مجموعة ليتس آد أنها تسهم بفاعلية في تطوير سوق الإعلانات الرقمية في الإمارة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية وتقديم حلول مبتكرة أسهمت في الارتقاء بمشهد الإعلانات الخارجية، وذلك عبر تعاونها مع شركتها المتخصصة بالتصاميم الإبداعية.

وتُعد ليتس آد الوكيل المعتمد لشركة سامسونج في الإمارات، بقيادة المهندس أمين قدادة، بصفته مهندساً إلكترونياً متخصصاً في هذا المجال، وسيدة الأعمال مروى وسلاتي، المتخصصة في تقنيات التصاميم الرقمية.

وعززت الشركة مكانتها على الصعيد الدولي، بحصدها جائزة أجمل تصميم للشاشات الخارجية ضمن منافسة ضمّت مشاركين من 100 دولة حول العالم، ما يعكس تميزها في الابتكار والجودة.

أما محلياً، فقد رسّخت المجموعة حضورها عبر شراكات استراتيجية مع نادي شباب الأهلي دبي ووصل العقارية، حيث قامت بتزويد استاد راشد الدولي بأحدث الشاشات الرقمية الخارجية من سامسونج، في خطوة تهدف إلى تطوير مرافق الاستاد وتعزيز تجربة الجماهير وتحفيز شغفهم.

وأكد كل من قدادة ووسلاتي أن البيئة المتقدمة والتسهيلات التي توفرها دبي كان لها دور محوري في دعم أعمال المجموعة وتوسّعها، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإبداع والتفرّد في الحلول الإعلانية الرقمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية والتجارية، بما يواكب رؤية دبي في الابتكار والاستدامة.