نهيان بن مبارك يشهد انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطول «FLY91» في دبي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، انضمام طائرتين جديدتين طراز «ATR 72-600» إلى أسطول شركة الطيران الإقليمية الهندية «FLY91»، خلال حفل رسمي أُقيم في مطار دبي ورلد سنترال «DWC»، بحضور قيادات قطاع الطيران في الإمارات والهند.

جرت مراسم تسليم ومعاينة الطائرتين الجديدتين اللتين تنضمان إلى أسطول «FLY91» المتنامي، إيذاناً بمرحلة جديدة من التعاون بين الشركة وشركة دبي لصناعات الطيران «DAE» وذلك بحضور مانوج تشاكو، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «FLY91»؛ وتشينا ريدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات؛ وهارشـا راغافان، رئيس مجلس إدارة «FLY91» والشريك الإداري في «Convergent Finance»؛ وفيروز تارابور، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة دبي لصناعات الطيران «DAE»؛ وجان-بيير كليرسين، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ATR»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي «FLY91» و«DAE وATR».

وتُعد الطائرتان من طراز «ATR 72-600»، واللتان تم الحصول عليهما من شركة دبي لصناعات الطيران «DAE»، إضافة نوعية إلى أسطول الشركة وسيتم تشغيلهما عبر أسواق إقليمية هندية غير مخدومة بشكل كافٍ، بما يتماشى مع الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة «FLY91» الرامية إلى توفير اتصال جوي مستدام وشامل.

وجمعت الفعالية مسؤولين حكوميين وقادة قطاع الطيران، ما يعكس دور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران والتعاون الدولي.

كفاءة واعتمادية

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: يسرني أن أنضم إليكم اليوم ونحن نحتفل بتسليم والمعاينة الحصرية لطائرتين جديدتين من طراز «ATR 72-600» تنضمان إلى أسطول شركة «FLY91» المتنامي، إن طائرة «ATR 72-600» معروفة عالمياً بكفاءتها واعتماديتها وأدائها المتميز، وهي ملائمة تماماً لخدمة المجتمعات التي تسعى FLY91 إلى خدمتها.

وأضاف معاليه إن انضمام الطائرتين يرفع عدد طائرات أسطول «FLY91» إلى 6 طائرات منذ بدء عملياتها في مارس 2024، مؤكداً أن الشركة، وخلال عامين فقط، أثبتت ما يمكن تحقيقه من خلال وضوح الرؤية، والنمو المنضبط، والالتزام الراسخ بخدمة المجتمعات.

وأوضح أن رؤية الشركة لربط أكثر من 50 مدينة عبر الهند خلال 5 سنوات، مدعومة بخطة لإدخال 30 طائرة، تعكس قيادة جريئة ذات نظرة مستقبلية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل في جوهره إسهاماً في بناء الوطن عبر الطيران، وتعزيز الشمول الاقتصادي، وإطلاق إمكانات المدن الناشئة في مختلف أنحاء الهند.

وأشار معاليه إلى أن شركة دبي لصناعات الطيران نمت لتصبح واحداً من أبرز مزودي خدمات الطيران في العالم، لافتاً إلى أن نموذج أعمالها يقوم على قناعة راسخة بأن نجاحها يعزز المجتمعات، ويحسن جودة الحياة، ويسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً.

ترسيخ الشراكات

وأكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يؤكد دائماً أن دولة الإمارات يجب أن تكون دولة منخرطة بالكامل مع العالم، تشارك في التقدم العالمي، وتعزز الابتكار، وترسخ الشراكات الدولية الهادفة.

وأضاف إن رؤية سموه المستنيرة لحاضر الدولة ومستقبلها تحظى بدعم قوي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تدرك الإمكانات الهائلة للابتكار والتعاون العالمي في مختلف مجالات العمل الإنساني، وأن الاستثمار المستدام في البنية التحتية ورأس المال البشري أسهم في ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وأثنى معاليه على هارشا راغافان، ومانوج تشاكو، وفريقهما في FLY91 لوضوح توجههم الاستراتيجي وجميع موظفي FLY91 - من الطيارين والمهندسين وطاقم الضيافة والفرق الأرضية - وقال إن كل طائرة تمثل مسؤوليات جديدة وفرصاً جديدة لخدمة المسافرين بتفانٍ وتميز.

وأشاد بفيروز تارابور وفريقه في شركة دبي لصناعات الطيران، معرباً عن تقديره لالتزامهم بالابتكار وبناء الشراكات التي تخدم الصالح العام، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

وأعرب معاليه عن أمله أن تحلق الطائرتان الجديدتان بأمان وفخر، وأن تخدما مجتمعات تتطلع إلى مزيد من التواصل، وأن ترمزا إلى مستقبل تواصل فيه الشراكة والرؤية والعزيمة رفع الجميع إلى آفاق أرحب، وهنأ شركة FLY91 وشركة دبي لصناعات الطيران بهذا الإنجاز، وتمنى أن يكون محطة من محطات عديدة في مسيرة نمو مستدام ونجاح مشترك.

النمو المستدام

من جانبه، قال مانوج تشاكو، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة FLY91: يشرفنا انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولنا في دبي، ما يمثل نموذجاً عالمياً يُحتذى به في البنية التحتية والخدمات والشراكات في قطاع الطيران، ويعزز هذا الإنجاز التزامنا ببناء أكثر شركة طيران إقليمية موثوقة في الهند، مع تعميق تعاوننا مع مؤسسات رائدة في دولة الإمارات، ومع توسعنا، يبقى تركيزنا منصباً على النمو المنضبط والمستدام، لضمان أن تسهم كل طائرة جديدة في تعزيز الاتصال والموثوقية والقيمة طويلة الأجل للمجتمعات التي نخدمها.

وقال هارشا راغافان، رئيس مجلس إدارة FLY91 والشريك الإداري في Convergent Finance: لقد أثبتت دولة الإمارات ريادتها المستمرة في بناء منظومة طيران عالمية المستوى وتعكس مشاركتنا هنا إيماناً مشتركاً بالنمو المسؤول والتميز التقني وخلق القيمة على المدى الطويل.. ومع استمرار FLY91 في التوسع، ستظل مثل هذه الشراكات محوراً أساسياً في استراتيجيتنا.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران «DAE»: يسعدنا دعم التوسع المستمر لشركة FLY91 في تعزيز الربط الإقليمي عبر الهند، وتعد طائرات ATR 72-600 ملائمة بشكل كبير لتطوير الأسواق الإقليمية بكفاءة واستدامة. ويؤكد هذا الانضمام التزام DAE بالعمل مع شركات طيران تبني منصات طيران متينة ذات رؤية مستقبلية.

وقالت ناتالي تارنو لود، الرئيس التنفيذي لشركة «ATR»: تدخل الهند مرحلة قوية من النمو في قطاع الطيران، حيث يلعب الربط الإقليمي دوراً محورياً، وتُعد طائرات «ATR 72-600» خياراً مثالياً لربط الوجهات الصغيرة وغير المخدومة بكفاءة واستدامة كما تسلط هذه الشراكة الضوء على قوة التعاون الهندي الفرنسي في الطيران، مع استمرار دبي في أداء دورها كمركز عالمي مهم للتعاون وتطوير الصناعة.