عدم اليقين التجاري يعصف بالمؤشرات الأوروبية والأمريكية

عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها، الإثنين في ظل حالة عدم اليقين التجاري بعدما فرض الرئيس «دونالد ترامب» رسوماً جمركية عالمية بنسبة 15%، عقب قرار المحكمة العليا الذي أبطل جزءاً كبيراً من أجندته التجارية.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 1.30% أو 653 نقطة إلى 48972 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.65% أو 44 نقطة إلى 6865 نقطة، فيما انخفض «ناسداك» المجمع 0.70% أو 154 نقطة إلى 22731 نقطة.

وأعلن الرئيس ترامب، السبت، زيادة التعريفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10% إلى 15% «بأثر فوري»، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بإلغاء أغلب الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.

وقال الرئيس الأمريكي، الإثنين، إنه لا يحتاج إلى العودة إلى الكونجرس للحصول على موافقة لفرض رسوم جمركية، مؤكداً أن الصلاحيات اللازمة لفرض التعريفات مُنحت منذ وقت طويل وبصيغ متعددة.

وانخفض سهم «نوفو نورديسك» 15.35% إلى 40.13 دولاراً، بعدما كشفت نتائج تجربة سريرية أن عقارها الجديد لعلاج السمنة «كاجريسيما» أقل فاعلية من دواء «تيرزيباتيد» المنافس من «إيلي ليلي».

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الإثنين، مع تجدد التوترات التجارية بعدما فرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية شاملة على كافة الدول، فيما أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.45% إلى 627 نقطة، وحدّ من خسائره ارتفاع المؤشر الفرعي لقطاع النفط والغاز 0.72% إلى 469 نقطة بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 469.89 نقطة خلال الجلسة.

وفي حين استقر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند 10684 نقطة، تراجع مؤشرا «داكس» الألماني 1% إلى 24991 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.22% إلى 8497 نقطة.

جاء ذلك على خلفية رفع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» التعريفة الجمركية الشاملة التي فرضها على كافة الدول إلى 15% من مستوى 10% الذي أعلن عنه الجمعة الماضية عقب إبطال المحكمة العليا الرسوم الجمركية التبادلية التي فرضها في أبريل.

وقرر البرلمان الأوروبي اليوم تأجيل التصويت على الاتفاق التجاري الأخير المُبرم مع الولايات المتحدة، في وقت طلب فيه مسؤولون أوروبيون من واشنطن توضيح الموقف القانوني للاتفاق.

وعلى صعيد آخر، كشف مسح شهري يجريه معهد «إيفو» عن ارتفاع مؤشر ثقة الشركات الألمانية إلى 88.6 نقطة في فبراير من 87.6 نقطة في الشهر السابق، ما يشير إلى تحسن الظروف الاقتصادية في أكبر اقتصاد في أوروبا.