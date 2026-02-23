انتعاش الطلب يعزز الزخم في سوق عقارات دبي

سجّل القطاع العقاري في دبي خلال 2025 أداءً قوياً يعكس عمق النضج المؤسسي للسوق واستدامة زخمه، مدعوماً بنمو ملحوظ في سوق الإيجارات، وتسارع وتيرة إنجاز المشاريع، مدعوماً بزيادة الطلب، وتنوّع الخيارات السكنية، وتوسّع ملحوظ في الأنشطة العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حقّقت عقود الإيجار المسجّلة نمواً 6% من حيث العدد و17% من حيث القيمة مقارنة بـ2024 لتصل إلى 1.38 مليون عقد، بقيمة 126.4 مليار درهم في مؤشر يعكس حيوية السوق واستمرارية النشاط السكني والتجاري.

وارتفع عدد عقود الإيجار الجديدة إلى أكثر من 513 ألف عقد بنمو 10%، ما يعزز جاذبية دبي وجهة للعيش والعمل، بالتوازي مع نمو عقود التجديد بنسبة 3% لتصل إلى أكثر من 514 ألف عقد، في دلالة واضحة على ارتفاع مستويات الاستقرار والرضا لدى المتعاملين.

وينسجم هذا الأداء الإيجاري المتوازن بوضوح مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، كما يتناغم هذا النمو مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية إلى تحقيق سوق مستدام يقوم على التوازن بين التملُّك والإيجار، وتعزيز تجربة المتعامل، استناداً إلى أطر تنظيمية واضحة ومتطورة.

ويُرسّخ استقرار قطاع الإيجارات دوره المحوري كمدخل طبيعي للتملُّك، وركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبناء منظومة عقارية مرنة وقادرة على مواكبة النمو طويل الأمد للإمارة.

تسارع الإنجاز

وعلى صعيد آخر، شهد عام 2025 تقدّماً ملحوظاً في وتيرة إنجاز المشاريع العقاريّة، حيث ارتفع عدد المشاريع المُنجزة إلى 124 مشروعاً بنمو 7%، وبقيمة بلغت 27.5 مليار درهم بنمو 23%، الأمر الذي يؤكد كفاءة التنفيذ واستمرارية النشاط التطويري. كما ارتفع عدد المشاريع قيد الإنجاز بنسبة 25% ليصل إلى 937 مشروعاً، في مؤشر إلى ثقة المطورين واستدامة الزخم المستقبلي.

كذلك، سجّل عدد الوحدات المُباعة نمواً بنسبة 25% ليصل إلى 147.5 ألف وحدة، بقيمة 280 مليار درهم وزيادة من ناحية القيمة نسبتها 30%، فيما ارتفعت قيمة الفلل المباعة بنسبة 12% رغم تراجع عددها، ما يعكس تحوّلاً في تفضيلات الشراء نحو منتجات عقاريّة أعلى قيمة.

وعلى مستوى البيئة التنظيمية، شهد السوق العقاري توسّعاً غير مسبوق في الرخص العقارية، حيث تم تسجيل 4,122 مكتباً، بنمو 102% ليصل العدد الإجمالي للمكاتب العقارية العاملة في دبي إلى 10,182 مكتباً، في دلالة على توسّع قاعدة الأعمال، وزيادة الطلب على خدمات الوساطة، والإدارة، والتطوير، والاستشارات، ضمن منظومة متقدمة وواضحة المعايير.

الرخص العقارية

وقد توزّعت الرُخص العقارية الصادرة في 2025 والبالغ عددها 14,364 رخصة على طيف واسع من الأنشطة، وجاءت في صدارتها الوساطة في بيع وشراء العقارات بعدد 6,009 رخص، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ3,513 رخصة، إلى جانب 2,126 رخصة لخدمات متابعة المعاملات، و714 رخصة لشراء الأراضي والعقارات وبيعها، و525 رخصة للتطوير العقاري.

وتنوّعت باقي الرخص لتشمل أنشطة شملت: الإشراف الإداري للعقارات ووسيط الرهن العقاري وتأجير وإدارة العقارات الخاصة والاستشارات العقاريّة وغيرها. ويجسّد هذا التنوّع دور الرخص العقارية كأداة تنظيمية أساسية لدعم كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال مرنة قادرة على مواكبة النمو المستدام للقطاع العقاري في دبي.

منظومة مرنة

ويعكس الأداء المتكامل في سوق الإيجارات، وتسارع إنجاز المشاريع، وتوسع منظومة الرخص العقارية، مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي الذي بلغه القطاع العقاري في دبي، وقدرته على تحقيق نمو متوازن ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة.

وتؤكد هذه المؤشرات التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يرسّخ ثقة المتعاملين والمستثمرين، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز الإمارة وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.