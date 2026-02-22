«تعاونية عجمان» توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8%

عقدت الجمعية العمومية لجمعية أسواق عجمان التعاونية الاستهلاكية اجتماعها للسنة المالية المنتهية (2025)، بحضور الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية، وممثلي وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان والمدقق الخارجي، حيث استعرض الاجتماع النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات المستقبلية للجمعية، كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% وعائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10%.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن النتائج الإيجابية التي حققتها الجمعية تعكس نجاح السياسات والإجراءات المتبعة، وجاءت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن «تعاونية عجمان» ملتزمة بمواصلة العمل على تطوير الفروع وتعزيز الشراكات النوعية وإطلاق مبادرات تدعم الأرباح وتعظم الفائدة للمساهمين والمجتمع المحلي.

وأضاف: عملنا على تنفيذ سياسة متوازنة جمعت بين تخفيض الأسعار وتعزيز الربحية، حيث تم تثبيت أسعار 250 سلعة حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة ضمان أقل سعر لبعض المنتجات لدعم احتياجات المتسوقين، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الإقبال على الفروع. وارتفع عدد المتسوقين المساهمين من 1650 متسوقاً إلى 2270 متسوقاً بنسبة نمو تقارب 40%، وهو مؤشر واضح على نجاح الاستراتيجية التسعيرية وزيادة الولاء للعلامة التجارية، ما ساهم في رفع حجم المبيعات وتعزيز الإيرادات التشغيلية.

وأوضح خلال الاجتماع أن الإدارة اعتمدت خططها المستقبلية والتي تتضمن تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتطوير جميع فروع الجمعية وإعادة تأهيلها بالشكل الاستثماري المناسب، إضافة إلى تطوير برامج الولاء والعوائد للمساهمين، والاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة النمو ورفع مستوى الجودة والتنافسية.