مطار الشارقة يعزز تجربة المسافرين خلال رمضان

في إطار التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة المسافرين وتوفير بيئة سفر مريحة ومتكاملة، يواصل مطار الشارقة الدولي تنفيذ مبادرته السنوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، من خلال تقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات المصممة لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة للمسافرين، ولا سيما خلال أوقات الإفطار على مدار الشهر الفضيل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث يتم توزيع وجبات إفطار على المسافرين الصائمين، إضافة إلى التمور والقهوة العربية، في تجسيد لقيم الضيافة الإماراتية الأصيلة وروح العطاء التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي.

وتحظى هذه المبادرة بتقدير واسع من المسافرين من مختلف الجنسيات، لما تعكسه من اهتمام يتجاوز نطاق الخدمات التشغيلية المعتادة، ويعزّز التواصل الإيجابي مع المسافرين، ويؤكد مكانة مطار الشارقة كمركز إقليمي رائد يجمع بين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات ورفاهية المسافرين.

ويؤكد مطار الشارقة من خلال هذه المبادرة التزامه المتواصل بتقديم تجربة سفر متكاملة تعكس أجواء الشهر الفضيل، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والجودة في مختلف عملياته التشغيلية.