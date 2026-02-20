«ديالينغ» تُطلق أول منصة استثمار عالمية موجهة للمستهلك

أعلنت «ديالينغ» إطلاقها رسمياً كمنصة استثمار عالمية تستهدف تمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية عبر تجربة موحدة، مع التركيز على دعم استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل وتعزيز التنويع وبناء الثروة المستدامة.

وتتيح المنصة، اعتباراً من اليوم، الاستثمار في أكثر من 30 ألف أصل مالي عبر أكثر من 10 أسواق عالمية، ضمن إطار تنظيمي يضم أكثر من 30 ترخيصاً وتسجيلاً. ومن خلال حساب واحد، يمكن للمستثمرين الوصول إلى الأسهم والصناديق المتداولة في البورصات (ETFs) والمشتقات وأدوات استثمارية أخرى، بما يوفر تنويعاً واسعاً عبر مختلف الأسواق العالمية.

وجاء إطلاق «ديالينغ» خلال معرض آي. إف. إكس دبي، أحد أبرز المنتديات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وصناعة التداول، في خطوة تعكس الطموح العالمي والأسس المؤسسية التي تستند إليها المنصة.

وتعتمد «ديالينغ» على تقديم تجربة استثمار رقمية عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب، مع التركيز على الشفافية وسهولة الاستخدام وأمن البيانات، إلى جانب محتوى تعليمي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة وتبني نهج استثماري منضبط بعيداً عن السلوكيات المضاربية قصيرة الأجل.

وقال تاجيندر فيرك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «فينفاسيا جروب» و«ديالينغ»، إن المنصة تستهدف معالجة تحديات التعقيد وتجزؤ الأسواق التي تحد من وصول المستثمرين الأفراد إلى الفرص العالمية، مشيراً إلى أن نحو 90 % من الأسهم العالمية لا تزال خارج نطاق وصول المستثمرين الأفراد.

وتعتزم «ديالينغ» التركيز في المرحلة الأولى على توسيع حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع خطط توسع تدريجية نحو أوروبا وأفريقيا، بما في ذلك جنوب أفريقيا، إلى جانب أسواق دولية أخرى. كما تخطط لإضافة مزيد من الأصول والأسواق، في ظل تزايد توجه المستثمرين نحو التنويع الجغرافي والتعرض للأسواق العالمية.