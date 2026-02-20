القطاع العقاري في الإمارات يواصل جذب المليارات

يواصل القطاع العقاري في الإمارات، لا سيما في دبي، تحقيق أرقام قياسية تاريخية في 2025 و2026، حيث تجاوزت التصرفات العقارية مئات المليارات، مدفوعة بطلب قوي على العقارات الفاخرة، المشاريع تحت الإنشاء، والطلب الاستثماري الأجنبي، مسجلاً 70 مليار درهم مبيعات شهرية في يناير 2026 كأعلى افتتاح شهري.

وأعلنت «تيسولي»، عن مستجدات لافتة في مشروعها «بالاتزو تيسولي»، الذي تبلغ قيمته التطويرية نحو 1.2 مليار درهم، حيث تم بيع كامل وحدات المرحلة الأولى بنسبة 100% خلال فترة وجيزة، في مؤشر واضح على قوة الطلب على المشروع. وبالتزامن مع هذا الإقبال، أطلقت الشركة رسميًا مبيعات المرحلة الثانية، مع تعيين شركة «جريد بروبرتيز» مديرًا استراتيجيًا للتطوير دعمًا لمسيرة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والدقة. على أن يتم إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف في الربع الثاني من عام 2028.

وفي خطوة تعكس التزام «تيسولي» بتنفيذ المشروع بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة، تم تعيين «جريد بروبرتيز» للإشراف على أعمال التنفيذ والتسليم، مع تركيز واضح على تطبيق أعلى معايير الدقة والجودة في مختلف مراحل التطوير. وتأسست «جريد» عام 2019، وتمكنت خلال فترة وجيزة من بناء حضور قوي عبر محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار، بإجمالي مساحات تطويرية تبلغ نحو 6.8 مليون قدم مربعة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتعتمد الشركة فلسفة تقوم على تحقيق توازن مدروس بين كفاءة الأداء ووضوح الهدف التصميمي، بما يضمن انسجام الرؤية مع التطبيق العملي على أرض الواقع.

وقالت بوجا راثور، الرئيسة التنفيذية للعمليات في «تيسولي»: «مع دخول المشروع مرحلة التنفيذ وإطلاق المرحلة الثانية، حرصنا على إبرام شراكة مع ’جريد‘ استنادًا إلى سجلها الحافل وخبرتها التي تنسجم مع التزامنا الدائم بالتميّز. وقد عكست الاستجابة القوية من المستثمرين حجم الطلب المتنامي على التجارب السكنية المتفردة، وهو ما يعزز ثقتنا في المضي قدمًا بالمشروع. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان تجسيد الهوية الإيطالية لعلامة ’بينينفارينا‘ بصورة أصيلة، بحيث يظهر المشروع بروح تصميمية تعكس فلسفتها الإبداعية، مع تنفيذ دقيق منذ مراحل التخطيط وحتى التسليم وفق أعلى المعايير والجداول الزمنية المحددة».

وشهد المشروع إقبالًا لافتًا من مشترين من مختلف أنحاء العالم، مدفوعًا بالرغبة في اقتناء وحدات سكنية تعكس أسلوب حياة فاخرًا مستوحى من الذائقة الإيطالية الرفيعة. واستجابةً لهذا الطلب المتزايد، طُرحت المرحلة الثانية لتشمل مجموعة محدودة من الوحدات السكنية، تضم استوديوهات وشققًا من غرفة نوم واحدة، جميعها مفروشة بالكامل وتتمتع بإطلالات بحرية بانورامية، إلى جانب تصميمات داخلية تحمل بصمة «بينينفارينا» المعروفة في عالم التصميم.