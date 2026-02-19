رمضان في مراكز التسوق.. مبادرات وفعاليات ترفيهية

مع حلول شهر رمضان المبارك، تقدم مراكز التسوق في الإمارات فعاليات ترفيهية ومبادرات خيرية، بالإضافة إلى الخصومات التي تصاحب الشهر الفضيل.

ويحتفل ميركاتو بروح الشهر الفضيل باستضافة العديد من المبادرات الخيرية المجتمعية والفعاليات الرمضانية الترفيهية المميزة للعائلة والأطفال معاً.

وبهدف تعزيز روح العطاء وتشجيع الزوار على المشاركة في أعمال الخير، يطلق ميركاتو حملته الخيرية السنوية «شاركونا الخير والإحسان» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إذ يمكن لزوار ميركاتو التبرع بالألعاب، والكتب، والضروريات اليومية، والمواد الغذائية غير القابلة للتلف لدعم المحتاجين، إذ تتواجد صناديق التبرع عند المدخل الرئيسي في الطابق الأرضي.

كما يتيح ميركاتو للعائلات والأطفال الاستمتاع بتجربة رمضانية متكاملة من الأنشطة والفعاليات، تشمل العرض الرمضاني، البساط الطائر الطيب، وورش عمل للأطفال، وفن الخط العربي، لتجربة مليئة بالمتعة والفائدة لجميع أفراد العائلة.

كما يقدم المركز وجبات الإفطار والسحور في مطاعم ميركاتو الفاخرة، حيث النكهة الإماراتية، التركية، العربية، الهندية، بالإضافة إلى خيارات الطعام السريع، لضمان أوقات رمضانية لا تنسى.