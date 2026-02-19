إطلاق مركز رقمي في دبي لربط 50 ألف شركة ناشئة

أطلقت «إليفكس» مركز قدرات لتعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً لتمكين الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي يستهدف دعم أكثر من 50 ألف شركة ناشئة في دول المجلس رقمياً، للتغلب على الصعوبات التشغيلية وضعف الكفاءة وزيادة التكاليف.

ويوفر المركز منصة رقمية موحدة تتيح للمؤسسين الوصول إلى شركاء معتمدين في التمويل والامتثال والشؤون القانونية والموارد البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتسويق وتسريع الإيرادات، بما يقلل المخاطر التشغيلية ويعزز كفاءة التوسع، وجرى تطوير المركز بدعم استراتيجي من حاضنة الأعمال الخليجية «إياكسل».

وأكد ديباك أهوجا، الشريك المؤسس، أن المنصة توفر بنية تحتية تنفيذية منظمة تربط بين الطموح والإنجاز، وتساعد الشركات الناشئة على التوسع بذكاء وسرعة.

وبدورها، أوضحت أنيشكا غيهاني، الشريك المؤسس، أن التحدي لا يكمن في نقص الرؤية، بل في غياب التنسيق التنفيذي، مشيرة إلى أن «إليفكس» يسد الفجوة بين الاستشارة والتنفيذ الفعلي ضمن إطار رقمي متكامل يخدم بيئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واعتبر آشِش بانجابي، الرئيس السابق لـ«تاي دبي» وأحد المستشارين الأوائل للمبادرة، أن توحيد الشركاء والمستشارين ضمن مركز رقمي واحد يمثل خطوة متقدمة نحو نضج منظومة الشركات الناشئة في الخليج.

ويتكامل إطلاق «إليفكس» مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة بحلول 2033 عبر الابتكار وريادة الأعمال.