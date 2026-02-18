روتشستر للتكنولوجيا في دبي تستهدف إعداد جيل من القادة لمواكبة التحول الرقمي

دبي - البيان

أعلنت جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في الإعلان والعلاقات العامة، في خطوة تعكس توسعها في البرامج الأكاديمية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، واستجابة للطلب المتنامي على الكفاءات المتخصصة في قطاع الاتصالات التسويقية والإعلام الرقمي.

ويعكس إطلاق البرنامج المكانة الأكاديمية المتقدمة، التي تتمتع بها الجامعة مؤسسة تعليمية تكنولوجية رائدة، كما يستجيب للتطور الكبير، الذي يشهده مجالا الإعلان والعلاقات العامة، اللذان لم يعودا قائمين على الإبداع فقط، بل باتا يعتمدان بشكل متزايد على البحث والتحليل والبيانات. ومع التحولات التي تقودها المنصات الرقمية والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في طرق الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه يركز البرنامج على تعليم الطلبة كيفية فهم السلوك البشري، من خلال التحليل القائم على البيانات، وتصميم رسائل استراتيجية فعالة عبر القنوات التقليدية والرقمية على حد سواء.

وحصل البرنامج على اعتماد وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، ويجمع بين الاتصالات الاستراتيجية وتحليل البيانات، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع الإعلان والعلاقات العامة، والذي بات يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تصميم الحملات وقياس أثرها.

ويستهدف البرنامج إعداد كوادر قادرة على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وفهم سلوك الجمهور، وتصميم رسائل استراتيجية عبر القنوات التقليدية والرقمية، في ظل تسارع نمو المنصات الرقمية وتطور أدوات التحليل الإعلامي.

ويتضمن البرنامج تجربة تدريب ميداني عملي لأسابيع عدة، تشمل العمل ضمن وكالة للإعلان والعلاقات العامة يديرها الطلبة أنفسهم، تحت إشراف مرشدين متخصصين من القطاع، وسيسهم هذا النهج التطبيقي في صقل مهارات الطلبة المهنية، من خلال تنفيذ حملات واقعية في مختلف مجالات الاتصالات التسويقية، بما يشمل العلاقات العامة والإعلان ووسائل التواصل الاجتماعي والتصميم الرقمي، إلى جانب توظيف أدوات البحث لفهم الجمهور المستهدف، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن الرسائل الإعلامية واختيار الوسائط المناسبة.

ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل في طيف واسع من القطاعات، بدءاً من الإعلان والعلاقات العامة والتسويق والإعلام، وصولاً إلى قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والصناعة والتكنولوجيا. وتشمل المسارات المهنية المتاحة كتابة المحتوى الإعلاني، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، واختصاصي الإعلام الرقمي، والإدارة التنفيذية للعلاقات العامة، فضلاً عن أدوار استراتيجية مثل إدارة العلامات التجارية، وتخطيط الحملات الإعلانية، وإدارة حسابات الإعلان وتنظيم الفعاليات، كما يفتح البرنامج المجال أمام الطلبة لاستكشاف وظائف ناشئة، تتشكل بفعل علوم البيانات والأتمتة وتقنيات الإعلام المتقدمة.

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج أكد الدكتور يوسف العساف، رئيس الجامعة، أن بكالوريوس العلوم في الإعلان والعلاقات العامة يجسد التزام المؤسسة بإعداد خريجين قادرين على قيادة القطاعات الإبداعية الناشئة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتحول الرقمي. وأوضح أن قطاعي الإعلان والعلاقات العامة يعتمدان اليوم بشكل جوهري على التكنولوجيا المتقدمة، وتحليل البيانات في تصميم وقياس التواصل الاستراتيجي، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على دمج التكنولوجيا بالإبداع، وتنمية مهارات التفكير النقدي والمسؤولية المهنية لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة في بيئة إعلامية رقمية متسارعة.

وسيدرس الطلبة الملتحقون بالبرنامج داخل دولة الإمارات، مع حصولهم في الوقت ذاته على شهادة أمريكية صادرة عن الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك، إلى جانب فرص للمشاركة في برامج التعليم التعاوني والتدريب العملي وتجارب الدراسة العالمية عبر فروع الجامعة المختلفة، وقد أعلنت الجامعة فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم في الإعلان والعلاقات العامة ابتداء من فصل الخريف (سبتمبر) 2026، في خطوة تعزز من تنوع البرامج الأكاديمية المتخصصة، التي تدعم تطور قطاع الإعلام والاتصال في المنطقة.