الكشف عن «إيدن هاوس زعبيل» في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت «إتش آند إتش»، عن توسيع علامتها التجارية «إيدن هاوس»، من خلال إطلاق مشروعها السكني الجديد «إيدن هاوس زعبيل» في مركز دبي المالي العالمي.

ويمثّل إطلاق المشروع الجديد إنجازاً آخراً في خطّة توسُّع العلامة التجارية «إيدن هاوس»، كما يعكس نجاحها اللافت في سوق العقارات الفاخرة بدبي، لا سيما في منطقة مركز دبي المالي العالمي، المعروفة بعروضها السكنية الحصرية. ويضمّ المشروع مجموعة منسَّقة من الوحدات السكنية الفاخرة، تتراوح بين شقق بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، بالإضافة الى عدد محدود من منازل البنتهاوس، التي تتميز بمساحتها الداخلية الواسعة والتشطيبات الأنيقة والشرفات المحيطة.

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش أند إتش»: «يجسّد إطلاق»إيدن هاوس زعبيل«في مركز دبي المالي العالمي التزامنا بالتميز من خلال التصاميم الهندسية الاستثنائية والحرفية العالية. وتعدّ إضافتنا الأحدث إلى محفظة مشاريع»إيدن هاوس«، الواقعة بين منطقتي زعبيل ومركز دبي المالي العالمي، امتداداً لمحفظة العقارات السكنية المتطورة للعلامة التجارية في دبي. ويشكّل المشروع مركزاً متكاملاً للمجتمع المحلي، متيحاً وصولاً سهلاً إلى المؤسسات المالية العالمية والمطاعم الفاخرة ومنافذ البيع بالتجزئة والمعالم الثقافية الأخرى. ونُشيد بالرؤية الإبداعية لشركة»دي إكس بي لاب«والمهندس المعماري تريستان أور، والتي ساهمت في تطوير بيئةٍ مثالية توفر للسكان تجربة عيش هادئة ومميزة».