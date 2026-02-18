استيراد كابيتال تطلق صندوق إداري استثماري في أمريكا

دبي - البيان

أعلنت شركة استيراد كابيتال ، وهي شركة لإدارة الأصول من الفئة 3A مرخصة وخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، عن الإطلاق الناجح لأول صندوق استثماري مُدار من قبلها، وذلك من خلال إتمام الاستثمار الاستراتيجي الأول للصندوق في مركز خدمات على الطرق السريعة قائم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل هذا الاستثمار أول توظيف لرأس المال تحت إدارة استيراد كابيتال منذ تأسيسها، ويؤكد قدرة الشركة على الانتقال بسرعة من مرحلة إطلاق المنصة إلى التنفيذ الفعلي. ويعكس الاستثمار البالغ 27 مليون دولار قدرة استيراد كابيتال على استقطاب أصول متميزة ومدرّة للدخل تدعم البنية التحتية الاقتصادية الأساسية وتوفر تدفقات نقدية طويلة الأجل بموجب عقود ملزمة.

شاركت الشركات التابعة والشركة الزميلة للشركة التجارية العقارية «التجارية»، وهي إحدى الشركات العقارية الرائدة ومقرها دولة الكويت والمدرجة في بورصة الكويت، إلى جانب مجموعة مختارة من المستثمرين الاستراتيجيين لدى استيراد كابيتال، في الاستثمار في الصندوق، الذي استحوذ على مركز خدمات يتمتع بموقع استراتيجي على أطراف مدينة هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.ويقع المركز على بُعد نحو 20 دقيقة من مركز مدينة هيوستن، ويتمتع بواجهة مباشرة على أحد الطريقين السريعين الرئيسيين المؤديين لميناء هيوستن، أحد أكبر الموانئ في الولايات المتحدة من حيث الحمولة، و الأكثر نشاطًا على مستوى العالم.

ويعمل مركز الخدمات تحت علامة ترافيل سنترز أوف أميركا ( TravelCenters of America)، التابعة لشركة بريتيش بتروليوم، ويتم تشغيله من قبل أكبر أصحاب الامتياز التابعين للشركة. ويضم المرفق 12 مضخة وقود بنزين وأربع مضخات ديزل ومواقف مخصصة للشاحنات تستوعب ما لا يقل عن 75 مركبة، إضافة إلى مطعم للوجبات السريعة داخل الموقع. ويخضع العقار لعقد إيجار طويل الأجل لمدة 20 عامًا بنظام الإيجار الثلاثي الصافي (Triple Net Lease)، والذي يتضمن آليات للحماية من التضخم، بما يعزز وضوح واستدامة التدفقات النقدية ويؤمن استقرار العوائد للمستثمرين..

وقال أحمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة استيراد كابيتال: «يمثل الإغلاق الناجح لهذا الاستثمار بقيمة 27 مليون دولار من خلال أول صندوق اداري لاستيراد كابيتال محطة مهمة للمجموعة. ويعكس قدرتنا على استقطاب وتنفيذ صفقات متميزة ذات هيكلة مؤسسية خلال فترة زمنية قصيرة، مع الالتزام بالحفاظ على جودة الأصول، وحماية رأس المال من المخاطر المحتملة، ووضوح التدفقات النقدية على المدى الطويل.»

ومن جانبه، قال أسد أفتاب، الرئيس التنفيذي لاستيراد كابيتال: «يمثل تأمين أول استثمار للصندوق قاعدة قوية لانطلاقة استيراد كابيتال. وتعد مراكز الخدمات على الطرق السريعة قطاعًا متخصصًا ومرنًا ضمن منظومة الخدمات اللوجستية، والتي نادرًا ما تتوافر ضمن هياكل إيجار طويلة الأجل ذات تصنيف استثماري. وتعكس هذه الصفقة قدرتنا على الشراكة مع مشغلين عالميين ذوي جودة عالية، إلى جانب هيكلة استثمارات مؤسسية تتماشى مع احتياجات المستثمرين الذين يركزون على الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل. نحن فخورون بشكل خاص بمشاركة مجموعة «التجارية» في هذا المنتج الاستثماري، إذ يعكس ذلك متانة علاقتنا الاستراتيجية الممتدة والثقة المتبادلة بين مؤسستينا.»

بدوره، قال المهندس عبدالمطلب معرفي، الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية: «يسرّنا أن مجموعة "التجارية"، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، قد شاركت في هذه الفرصة الاستثمارية. ويُمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا للتوسع في الأسواق المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس التزامنا بالنمو المستدام وتنويع مصادر الدخل على المستويين المحلي والجغرافي. وسنواصل السعي إلى انتقاء الفرص الاستثمارية النوعية التي تسهم في تعزيز الأداء المالي لشركاتنا وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.»