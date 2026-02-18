10 مزايا في «واتساب للأعمال» لدعم نمو الشركات خلال رمضان

مع ارتفاع وتيرة الطلب خلال شهر رمضان تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تطبيق واتساب للأعمال باعتباره أداة فعالة لإدارة التواصل والمبيعات، وفي ظل تواصل 90% من المقيمين في دولة الإمارات اليوم مع الشركات أسبوعياً بات من الواضح أن خاصية الرسائل النصية هي الوسيلة الأمثل لإنجاز المهام، بدءاً من طرح الاستفسارات، والاطلاع على المنتجات وصولاً إلى إتمام عمليات الشراء، لذلك يتعين على الشركات ضمان جاهزيتها التامة لاتخاذ إجراءات سريعة في هذا الإطار، في ظل التغيرات المستمرة في عادات المستهلكين وارتفاع عدد الطلبات ما قبل الإفطار ونمو الطلب قبيل عيد الفطر.

وفيما يلي أبرز المزايا التي يوفرها التطبيق خلال الموسم الرمضاني:

1. الملف التجاري

يتيح واتساب للأعمال إنشاء ملف احترافي يتضمن وصف النشاط والعنوان ووسائل الاتصال، ما يمنح العملاء ثقة أكبر، ويساعدهم على اتخاذ قرار الشراء بسرعة.

2. تحديث ساعات العمل

يمكن للشركات إدراج مواعيد الدوام الرمضاني لتجنب تواصل العملاء خارج أوقات العمل، ما يساعد على تنظيم الردود وتحسين تجربة التواصل.

3. رسائل الترحيب التلقائية

تضمن هذه الرسائل الرد الفوري عند بدء المحادثة، ما يمنح العميل شعوراً بالاهتمام حتى في أوقات الذروة.

4. التصنيفات تنظم الطلبات بكفاءة

تساعد ميزة التصنيفات في ترتيب المحادثات حسب حالة الطلب مثل قيد التجهيز أو تم الدفع، الأمر الذي يسهل إدارة العدد الكبير من الطلبات في رمضان.

5. الردود السريعة

يمكن إعداد ردود جاهزة للأسئلة المتكررة حول الأسعار والتوصيل والعروض، ما يسرع الخدمة، ويقلل الضغط على فرق المبيعات.

6. نافذة عرض داخل الدردشة

يتيح عرض المنتجات والعروض الرمضانية مباشرة داخل المحادثة، ما يمكن العميل من التصفح والطلب دون مغادرة التطبيق.

7. خاصية الحالة

تستخدم الحالة للإعلان عن العروض المحدودة وباقات الإفطار، ما يحفز العملاء على اتخاذ قرارات شراء سريعة.

8. الإعلانات المرتبطة بواتساب

تساعد الإعلانات التي تنقل المستخدم مباشرة إلى المحادثة في تحويل الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي إلى طلبات فعلية.

9. الحساب الموثق

توفر شارة التوثيق حماية للعلامة التجارية من التقليد، وتمنح العملاء شعوراً بالطمأنينة عند التعامل مع الحساب.

10. الرسائل الجماعية

تتيح هذه الميزة إرسال العروض والتحديثات إلى عدد كبير من العملاء في وقت واحد، ما يدعم التفاعل المتكرر، ويعزز فرص البيع خلال الموسم.