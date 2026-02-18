أول فندق ووحدات سكنية بعلامة «راديسون بلو» في رأس الخيمة

في خطوة تعكس الزخم المتسارع، الذي تشهده رأس الخيمة، أعلنت شركة BNW عن إطلاق أول فندق ووحدات سكنية بعلامة Radisson Blu في مركز رأس الخيمة (RAK Central)، وذلك بالشراكة مع مجموعة راديسون الفندقية، في مشروع يعيد رسم ملامح الضيافة الراقية والعيش السياحي المتكامل في الإمارة.

وسيتألف فندق Radisson Blu في مركز رأس الخيمة من 361 غرفة، وبجوار الفندق ستضم Radisson Blu Residences نحو 222 وحدة سكنية بعلامة تجارية.

وشكل الإعلان، الذي حضره كبار التنفيذيين من الجانبين، ونخبة من قادة قطاعي العقارات والضيافة، محطة مفصلية تؤكد التحول النوعي، الذي تعيشه رأس الخيمة، حيث باتت تجمع بين جاذبية الوجهة السياحية والعائد الاستثماري في المشاريع العقارية ذات العلامات العالمية. وقد استقطب حفل الإطلاق أكثر من 8,000 شخص، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالسوق العقاري السياحي في الإمارة.

وأكد الدكتور أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس في BNW للتطوير، أن المشروع يمثل خطوة محورية في رؤية الشركة لدعم نمو رأس الخيمة وجهة استثمارية وسياحية، مشيراً إلى أن الفندق والوحدات السكنية صُمما لتقديم تجربة معيشية بمعايير عالمية مع تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد، مستفيدين من منظومة «العيش–العمل–الترفيه» المتكاملة، التي يوفرها مركز رأس الخيمة.

من جانبه أوضح الدكتور فيفيك أناند أوبيروي، العضو المنتدب والمؤسس المشارك في BNW للتطوير، أن المشروع يعكس الاتجاه المستقبلي للإمارة نحو تطوير وجهات حضرية متكاملة، تخدم السياحة والأعمال معاً، لافتاً إلى أن الشراكة مع علامة فندقية عالمية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع القيمة العقارية للمشاريع السياحية في رأس الخيمة.

من جهته أشار إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وقبرص واليونان في مجموعة راديسون الفندقية، إلى أن الشراكة تعكس الثقة المتنامية بزخم رأس الخيمة وجهة سياحية واستثمارية، مؤكداً أن دخول العلامة إلى مركز رأس الخيمة للمرة الأولى يمثل خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الضيافة الراقية المرتبطة بالمشاريع العقارية السياحية.

ومع امتلاك BNW للتطوير محفظة تضم أكثر من 10 مشاريع استراتيجية في رأس الخيمة، يرسخ المشروع الجديد مكانة الإمارة أحد أبرز مراكز الاستثمار في العقارات السياحية في المنطقة، حيث يجتمع النمو السياحي المتسارع مع البنية التحتية الحديثة والمشاريع المتكاملة ذات العلامات العالمية، ما يعزز من جاذبية رأس الخيمة وجهة استثمارية واعدة، تجمع بين أسلوب الحياة الفاخر والفرص العقارية ذات العائد المستدام.