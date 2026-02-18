شراكة إماراتية لتعزيز البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي بدعم التصنيع المحلي

في خطوة تعكس تسارع توجه دولة الإمارات نحو بناء منظومة رقمية سيادية قائمة على التصنيع المحلي أعلنت شركة Kerno «كيرنو»، المتخصصة في تصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات لمستوى المؤسسات، توقيع مذكرة تفاهم مع VAST Data، المتخصصة في أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم نشر بنية أساسية للبيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي ومصنعة داخل الدولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستقلال الرقمي والتكنولوجي.

وتحمل هذه الشراكة بعداً استراتيجياً للقطاعات الحكومية والصناعات الخاضعة للرقابة، إذ تتيح البنية التحتية المصنعة محلياً مزايا تتجاوز مفهوم التوطين، من خلال تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع عمليات التسليم والخدمات، ورفع مستويات الثقة بالتوافر والدعم طويل الأمد، في ظل تنامي الطلب على حلول البيانات السيادية والبنية التحتية الآمنة للذكاء الاصطناعي.

كما تنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات مبادرة مشروع 300 مليار، التي تركز على توسيع القدرات الصناعية المحلية وتوطين التصنيع المتقدم، وبناء قطاعات تكنولوجية قادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب دعم مبادرات «صنع في الإمارات» الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعات التقنية المتقدمة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون كيرنو مع VAST Data على التحقق المشترك من تكامل البنية الأساسية للطرفين، واستكشاف دمج حلول التكنولوجيا داخل دولة الإمارات، بما يمكن المؤسسات من نشر منصة بيانات نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة VAST إلى جانب بنية خوادم مؤسسية مصممة ومصنعة محلياً، ويمنح هذا النهج المؤسسات القدرة على تحقيق توازن فعال بين الأداء العالي وقابلية التوسع ومتطلبات الامتثال، خصوصاً في البيئات الحكومية وبيئات الأعمال الحساسة للبيانات.

ويعتمد التكامل المقترح على دمج منصات كيرنو المصنعة في الإمارات مع نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي من VAST، الذي يوحد خدمات التخزين وقواعد البيانات والحوسبة ضمن بنية موارد مشتركة غير مجمعة بالكامل (DASE)، ما يتيح دعم أحمال العمل كثيفة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية وأولويات سيادة البيانات والتوطين التقني.

وقال كريستوفر كازويل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كيرنو: «إن الشركة تركز على تطوير بنية أساسية لمستوى المؤسسات، يتم تصنيعها داخل الدولة، بما يضمن قابلية التوسع والاعتمادية العالية، موضحاً أن التعاون مع VAST Data يتيح دعم حالات الاستخدام المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، مع تعزيز حضور المنصات المصنعة محلياً والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة».

من جانبها صممت منصة نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي لدى VAST لدعم البيئات ذات البيانات السيادية، من خلال تمكين المؤسسات من التحكم الكامل في مواقع تخزين البيانات وآليات الوصول والإدارة عبر مسارات الذكاء الاصطناعي المعقدة، إلى جانب توفير دعم آمن لتعدد المستأجرين وضوابط وصول دقيقة ونماذج ملكية بيانات قابلة للتدقيق، بما يعزز الامتثال والحوكمة الرقمية.

وفي هذا السياق أكد حيدر عزيز، المدير العام ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في VAST Data، أن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات يرفع الطلب على بنية أساسية، تجمع بين الابتكار البرمجي العالمي والتصنيع المحلي والتحكم الكامل في البيانات، مشيراً إلى أن التعاون مع موردين محليين مثل كيرنو يتيح نشر منصات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنى تحتية مصنعة داخل الدولة، مع استكشاف نماذج تحقق ونشر مستقبلية تتماشى مع متطلبات المنطقة.

وجاء توقيع الاتفاقية عقب جولة تعريفية أقيمت في منشأة كيرنو الجديدة للتصنيع المتقدم في دبي، بحضور ممثلي VAST Data وكبار التنفيذيين في كيرنو، في خطوة تعكس تنامي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتعزيز موقع الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي السيادية.