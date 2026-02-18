توسيع نطاق المدفوعات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.7 مليارات دولار بحلول عام 2032، ما يعكس حجم الفرص المتاحة للبنية التحتية للدفع الذكية والمعتمدة على البيانات في المنطقة.

وفي هذا الإطار أعلنت إي‑نوفِيت، التابعة لمجموعة إي‑فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة كوبي، المنصة الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء، عن دمج بنية كوبي الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة المدفوعات الرقمية الخاصة بإي‑نوفِيت لإعادة تعريف طريقة تفاعل الشباب في مصر مع الخدمات المالية الرقمية. وتمت هذه المبادرة من خلال برنامج Mastercard Engage، حيث تجمع الشراكة بين مجموعة منتجات إي‑نوفِيت للمدفوعات الرقمية ومنصة كوبي للذكاء الاصطناعي لتزويد المؤسسات المالية بمستوى جديد من الذكاء، والتخصيص، وفهم سلوكيات العملاء عبر قاعدة بياناتهم. مع صعود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار في الخدمات المالية عام 2025، مدفوعة بالمبادرات الحكومية والنمو السريع في المدفوعات الرقمية، يتجه التركيز الآن نحو التفاعل المعتمد على الذكاء الاصطناعي واستخدام التحليلات الذكية على نطاق واسع.

ويبدأ التعاون مع Rize، المحفظة الرقمية من إي‑نوفِيت، حيث سيقدم محرك كوبي الذكي التخصيص اللحظي للمستخدمين من الشباب في مصر، بما يمكن البنوك والشركات المالية من فهم أنماط الإنفاق، تحديد نقاط الاحتكاك، وتقديم التدخلات المناسبة في الوقت المثالي لتعزيز التفعيل، الولاء، والقيمة طويلة الأجل للعملاء. ويأتي هذا في وقت يستخدم فيه 85٪ من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأقل طريقة دفع ناشئة واحدة، ما يتيح للبنوك والشركات المالية تقديم تجارب أكثر ذكاءً وفهماً. كما سيمتد هذا التكامل عبر خدمات إي‑نوفِيت الأوسع في مجال المدفوعات الرقمية، لتشكل أول بنية تحتية واسعة النطاق لإدارة محافظ الهاتف المحمول وكروت المدفوعات البنكية بالذكاء الاصطناعي في مصر ما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية فهم أنماط الإنفاق بشكل أعمق، وتحديد نقاط الاحتكاك، وتقديم تكامل المنتجات في الوقت المناسب لتعزيز تفعيل كروت العملاء وبناء ولاء علاقة طويلة الأجل بين العملاء والمؤسسات المالية.

وأوضحت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة إي‑نوفِيت: تلتزم شركة إي‑نوفِيت بتقديم أحدث حلول المدفوعات الرقمية الذكية القائمة على سلوك الإنفاق للبنوك والمؤسسات المالية. إن الشراكة مع كوبي تتيح لنا إدخال الذكاء الاصطناعي الفوري ما يتيح رؤى فورية حول سلوك الإنفاق في كل محفظة هاتف محمول رقمية أو وسيلة دفع ندعمها من خلال تحويل بيانات الإنفاق إلى معلومات استراتيجية ، بدءاً من تطبيق Rize الموجه للشباب. هذا التعاون يعزز مهمتنا في تزويد مصر بأكثر بنية تحتية للدفع تطوراً واستجابة، ما يعزز علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتسريع النمو المستدام.

وقال دارين إدموند، الرئيس التنفيذي لشركة كوبي: تمثل شراكتنا مع إي‑نوفِيت خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية. من خلال دمج محرك كوبي للذكاء الاصطناعي كطبقة ذكية داخل منظومة إي‑نوفِيت، نمكن البنوك والمنصات المالية من الانتقال من معالجة المعاملات التقليدية إلى أنظمة متكيفة تعمل في الوقت الفعلي، تفهم سلوك المستخدم وتستجيب له فوراً. ويتيح هذا للمؤسسات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، وتحسين أداء المحافظ المالية، وبناء علاقات أعمق وأكثر استدامة مع العملاء. نحن ممتنون لدعم برنامج Mastercard Engage لهذا التعاون.