كيرنو توسّع شراكتها في مجال تصنيع البنية التحتية المؤسسية في الإمارات

في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير استراتيجيتها الوطنية للصناعة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الجيل التالي، أكدت شركة كيرنو Kerno، أول مُصنِّع للأجهزة من فئة المؤسسات في الدولة، تجديد تعاونها الاستراتيجي مع إنتل Intel، الشركة العالمية الرائدة في ابتكار الموصلات ومنصات الحوسبة للمؤسسات.

تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدعم تحوّل دولة الإمارات من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتِج لها، من خلال تطوير بنية تحتية للحوسبة من فئة المؤسسات مصنَّعة محلياً ومصمّمة لتلبية متطلبات الأداء والأمان وقابلية التوسع التي تفرضها الاقتصادات الرقمية الحديثة.

امتثالاً لمبادرة «صنع في الإمارات»، يمثل مرفق التصنيع لشركة‏ كيرنو في واحة دبي للسيليكون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق إنتاج التقنيات عالية القيمة داخل الدولة. وتعتمد المنشأة على تقنية التركيب السطحي (SMT) المتقدمة وقدرات التجميع المؤتمتة، لإنتاج ما يصل إلى 60,000 خادم مؤسسي سنوياً يعمل بمعالجات إنتل ما يرسّخ معياراً جديداً لسرعة التصنيع المحلي وجودته وكفاءته.

تعكس هذه القدرة التصنيعية الزخم المتنامي لطموحات دولة الإمارات الصناعية، والاستعداد المتسارع للمنطقة لإنتاج منصات بنية تحتية عالمية المستوى محلياً.

وقال كريستوفر كازويل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كيرنو: «تعد شركة إنتل شريكاً تقنياً أساسياً في مهمة Kerno المتمثلة في إنشاء بنية تحتية حاسوبية للمؤسسات في دولة الإمارات» ويضيف قائلاً: «من خلال التعاون المستمر بين فرقنا الهندسية، نعمل على تحقيق التوافق بين الأداء العالي، وجاهزية المنصة، والتميز في التصنيع، لتقديم أنظمة آمنة وقابلة للتطوير تلبي المعايير العالمية للمؤسسات».

من جانبه قال المهندس طه خليفة، المدير العام لشركة إنتل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «يمثل افتتاح منشأة كيرنو للتصنيع في الإمارات العربية المتحدة مثالاً قوياً على كيفية الجمع بين الابتكار المحلي وريادة التكنولوجيا العالمية» وتفخر شركة Intel بالتعاون الوثيق مع شركة كيرنو لتقديم تقنيات خوادم متطورة تدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة رقمية محلية مرنة.

مع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي عالمياً وتطور متطلبات البنية التحتية المؤسسية بوتيرة سريعة، يستمر الطلب على منصات الحوسبة القابلة للتوسع في النمو في دولة الإمارات والمنطقة ككل. وتمثل أنظمة كيرنو المجمّعة محلياً والمدعومة بتقنيات إنتل عنصراً أساسياً في دعم أجندة التحول الرقمي للإمارات، عبر توفير بنية تحتية آمنة وعالية الأداء مصممة للاستخدام على المدى الطويل.

تسعى كل من كيرنو إنتل معاً للمساهمة في بناء مستقبل لا يقتصر فيه نشر الحوسبة المؤسسية في المنطقة على نطاق واسع فحسب، بل يشمل أيضاً تصميمها وتجميعها وتوسيع نطاقها محلياً.