تدافع المستثمرين من خارج الإمارات على القطاع العقاري

يشهد القطاع العقاري في الإمارات نموًا غير مسبوق وصل إلى مستويات تاريخية، مع استمر هذا الأداء القوي المدعوم بثقة المستثمرين، وسياسات التنويع الاقتصادي، وارتفاع الطلب العالمي على العقارات في الإمارات.

ومع بلوغ ذروة التسليمات في عامي 2027 و2028، تتوقع وكالة موديز أن تواصل أرباح المطورين وتدفقاتهم النقدية الارتفاع.

شهد السوق توسعًا كبيرًا في قاعدة المستثمرين ونشاطهم، مع زيادة لافتة في أعداد المستثمرين الجدد والمتكررين (النشطين)، بما يشمل المشترين لأول مرة، والمؤسسات الاستثمارية، والمستثمرين من خارج الدولة. وتعكس الزيادة المستمرة في معدلات الاحتفاظ بالمستثمرين وتكرار استثماراتهم قوة الثقة بالسوق واستدامة جدوى الاستثمار.

في إنجاز جديد يدل على الاقبال العقاري في الإمارات، أعلنت «ريتشمايند» عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها «أويسترا». ويأتي هذا الإعلان بعد الإقبال الاستثنائي من المشترين والمستثمرين، لتعلن الشركة رسمياً عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي باتت متاحة الآن.

ومع استمرار أعمال البناء تمهيداً لتسليم المشروع في عام 2029، فقد حظي المشروع باهتمام واسع من أسواق رئيسية أخرى مثل الولايات المتحدة، وكندا، والصين، وأستراليا، وتركيا. وفي إطار المرحلة الثانية، كشفت «ريتشمايند» عن نيتها طرح مجموعة محدودة من وحدات البنتهاوس.

وصُمِّم مشروع «أويسترا» من قبل شركة «زها حديد أركيتكتس»، في أول مشروع سكني لها على جزيرة المرجان، وشهد منذ إطلاقه اهتماماً استثنائياً من الأسواق العالمية. وتشير بيانات المرحلة الأولى إلى أن أكثر من 50% من المشترين كانوا من أوروبا، ما يعكس مدى اهتمام المستثمرين الدوليين بالمشروع وتميّزه.

وقال محمد رفيعي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريتشمايند»: «رسّخ البيع الكامل للمرحلة الأولى من المشروع رؤيتنا في تحويل الفن إلى أسلوب حياة، حيث لاقى «أويسترا» صدى واسعاً لدى المهتمين بالسكن الفاخر حول العالم، حيث شهد التناسق بين الهندسة المعمارية المميّزة التي تُجسّدها تصاميم «زها حديد»، والمستوى الرفيع من الراحة والرفاهية، اهتماماً خاصاً من المشترين هناك، لا سيما في وجهة واعدة مثل جزيرة المرجان. ومع إطلاق المرحلة الثانية، نُقدّم مستوى أعلى من التفرّد، وخيارات أكثر فخامة ووحدات سكنية حصرية، لترسيخ معيار جديد للحياة الراقية في دولة الإمارات على مستوى العالم. إن الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين بشراء العقارات في الإمارات هو توجّه نحرص على مواكبته، وجاء افتتاح مكتبنا الجديد في شنغهاي، إلى جانب شراكتنا المرتقبة مع متجر «هارودز» في لندن خلال شهر فبراير، كخطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواصلنا المباشر مع عملائنا حول العالم».

ومن جانبه، قال كريستوس باساس، مدير قسم التصميم في شركة «زها حديد أركيتكتس»: «تمثل المرحلة الثانية من مشروع «أويسترا» استمراراً لرؤيته المعمارية التي تنبض بالأناقة، فتصميمه يستلهم عناصره من الطبيعة المحيطة، من بحر وضوء ورياح، ويتفاعل معها. نحن فخورون بما حظي به تصميم «أويسترا» من إشادة على مستوى العالم، الأمر الذي يؤكّد أن للجمال والابتكار لغة مشتركة يفهمها الجميع. كما أننا نتطلع بشغف لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع لتقدم تجربة سكنية متفردة بحقّ».