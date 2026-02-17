الشركات تواصل توسيع خدمات التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي

يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته محوراً إقليمياً رائداً في خدمات التكنولوجيا المالية، مع استمرار استقطاب الشركات المتخصصة في الحلول الرقمية والخدمات المالية المبتكرة.

وفي هذا الصدد، فقد أعلنت شركة أربوريس كابيتال Arboris Capital، وهي شركة خدمات مالية خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، عن إطلاق منصتها الجديدة CapGain من داخل مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعكس تنامي الزخم الذي يشهده المركز في قطاع التكنولوجيا المالية.

وأكدت الشركة أن إطلاق المنصة يأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع نطاق حلولها الاستثمارية الرقمية، مستفيدة من البيئة التنظيمية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي يوفرها المركز، إضافة إلى الإطار الرقابي الذي تتيحه سلطة دبي للخدمات المالية، بما يعزز مستويات الشفافية وحماية المستثمرين.

وتعد CapGain منصة قائمة على التكنولوجيا، صممت لتوفير بيئة رقمية منظمة تتيح للعملاء المحترفين وأطراف السوق المقابلة تقييم فرص أسواق الاستثمارات الخاصة والوصول إليها، بما في ذلك استثمارات الملكية الخاصة، والائتمان الخاص، والبنية التحتية.

وفي ظل تزايد الاهتمام باستراتيجيات الاستثمارات البديلة وأسواق الاستثمارات الخاصة، جاء تصميم CapGain لتلبية احتياجات المستثمرين في قطاع تقدر قيمته بنحو 22 تريليون دولار وفق تقرير ماكينزي للعام 2025. وقد اعتمد استكشاف هذه الأسواق تاريخياً على إجراءات تشغيلية تقليدية، بينما توفر CapGain إطاراً رقمياً منظماً وخاضعاً للرقابة للمستثمرين المؤهلين.

وقال ريتشارد شلهوب، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لدى الشركة: «لطالما سعى المستثمرون في المنطقة إلى مسار أكثر كفاءة للوصول إلى أسواق الاستثمارات الخاصة». وتابع بقوله «صممت CapGain لتلبية هذه المتطلبات عبر بيئة منظمة تدعم عمليات التقييم والاكتتاب».

وبالتزامن مع اعتماد الوصول إلى أسواق الاستثمارات الخاصة على شبكات وعلاقات مؤسسية، برزت تحديات عملية أمام المستثمرين الراغبين في الانخراط بهذه الفئة من الأصول المالية. وتهدف CapGain إلى تبسيط هذا المسار عبر توحيد مراحل رئيسية، مثل تقييم الفرص، وأدوات العناية الواجبة، وإجراءات الاكتتاب، ضمن منظومة رقمية واحدة.

من جانبه قال كزافييه ريمون، المسؤول التنفيذي الأول لدى الشركة: «تشهد أسواق الاستثمارات الخاصة توسعاً في نطاق الفرص المتاحة وتهدف المنصة الجديدة إلى تقليص العوائق الهيكلية التي طالما أثرت على سهولة التنقل في هذه الأسواق بالنسبة للمستثمرين المؤهلين».