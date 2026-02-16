«بلدكو» تطلق مشروعاً مستداماً ينتج 52 ميجاوات من الطاقة المتجددة

وقعت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» اتفاقية تعاون مع شركة سيلتيك الكورية الجنوبية لتنفيذ مشروع مشترك مستدام للطاقة وتكنولوجيا الغذاء بتكلفة 180 مليون درهم، في منطقة مشيرف في أبوظبي.

ويأتي إطلاق هذا المشروع الفريد من نوعه ضمن جهود إمارة أبوظبي توفير حلول مستدامة في مجال الغذاء والماء والطاقة، عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة المستدامة.

وبحسب العقد، سيتم تطوير مجتمع مستدام على مساحة 1 مليون متر مربع، من خلال مرفق متكامل للطاقة الزراعية الضوئية، مما يدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي داخل دولة الإمارات.

ويشمل المشروع الجديد تطوير وتشغيل مرافق توليد الطاقة الشمسية بحجم 52 ميجاوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، وإنشاء مختبر لزراعة أنسجة البطاطس بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تبلغ 300 مليون بذرة بطاطس للتوزيع المحلي والدولي، إلى جانب تنفيذ مبادرات تكنولوجيا زراعية إضافية.

وسيتم إعداد وتجهيز المرحلة الأولى من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وقال رشيد علي العميرة، رئيس مجلس إدارة شركة «بلدكو»: «يسرنا الإعلان عن هذا المشروع المستدام الفريد من نوعه، الذي سيدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات، إلى جانب توليد الطاقة من مصادر متجددة، ما يدعم جهود الشركة نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع جهود دولة الإمارات في هذا الشأن».

وأضاف العميرة: «يعتبر هذا المشروع المستدام باكورة مشاريع الشركة خلال العام الجاري، حيث يتوقع الكشف عن المزيد من المشاريع واتفاقيات الشركة التي ستعزز من مكانة الشركة ومساهمتها في تحقيق مزيد من النمو في الاقتصاد الوطني للدولة».

وبدوره قال برين بونج هو شو الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيلتك الكورية: «يسعدنا التعاون مع شركة «بلدكو» الإماراتية لإطلاق هذا المشروع المستدام المشترك، الذي من شأنه إنتاج طاقة مستدامة بحجم 52 ميجاوات بالاعتماد على الأشعة الشمسية، إلى جانب إنتاج بذور البطاطا وصولاً إلى 300 مليون بذرة سنوياً».

وأضاف هو شو: «إن تقنية شركة «سيلتك» الكورية تقلل من دورة النمو بشكلٍ كبير إلى 70 يوماً فقط، مما يسمح بما يصل إلى أربع دورات من الحصاد سنوياً، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية التي تُنتج عادة دورة حصاد واحدة فقط سنوياً، حيث إن القدرة على مضاعفة دورات الإنتاج ضمن نفس مساحة الأرض لا تُعزز الإنتاجية الإجمالية فحسب، بل تُحسّن أيضاً استقرار سلسلة التوريد من خلال تقليل الاعتماد على أنماط الطقس الموسمية».

وتابع: «كما تتميز بذور البطاطس G0 المُنتجة من خلال نظام «سيلتك» بجودة وراثية فائقة ومقاومة عالية لأمراض البطاطس الشائعة، مما يؤدي إلى زيادة المحصول وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية في الأجيال اللاحقة، وتُساهم هذه الميزة التقنية في ممارسات زراعية أكثر استدامة، وتقليل الأثر البيئي، وتحسين ربحية المزارعين التجاريين».

وأختتم بالقول: «وما يُميّز شركة «سيلتك» عن مشاريع الزراعة التقليدية أو مشاريع الطاقة المتجددة هو نموذجها المتكامل للزراعة الكهروضوئية، الذي يُحسّن استخدام الأراضي من خلال الجمع بين توليد الطاقة الشمسية والإنتاج الزراعي، كما يُمكّن هذا النظام ثنائي الاستخدام من زراعة المحاصيل تحت أو بجانب الألواح الشمسية، مما يزيد من إنتاجية كل هكتار من الأرض».

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي، وتبني أحدث التكنولوجيات لدعم الإنتاج المحلي، وإمكانية توظيف التقنيات الحديثة في خلق فرص نوعية تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الرئيسية، ومنها البطاطس والقمح والفراولة إلى جانب استزراع الروبيان.

يذكر أن شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء تملك أراضي بمساحة 36 مليون متر مربع في إمارة أبوظبي، وستعمل على استثمار وتطوير هذه الأراضي في قطاعات سكنية وعقارية وصناعية وزراعية ولوجستية، بما يدعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

