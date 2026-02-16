تعاون بين «دبي للطيران المدني» ودائرة الطيران المدني في الفجيرة

انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات العمل المشترك في قطاع الطيران المدني، وقّعت هيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الطيران المدني الفجيرة، مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي.

وقد مثّل هيئة دبي للطيران المدني محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام للهيئة، فيما مثّل دائرة الطيران المدني في الفجيرة محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين الطرفين يشمل تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، وتشكيل فرق عمل مشتركة، وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، ومعالجة التحديات المحتملة، بما يعزز من التكامل المؤسسي ويحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الطيران المدني في الدولة، كما تعكس التزامنا المشترك بدعم مسيرة التطوير والابتكار والارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة. ونؤمن بأهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات مع شركائنا في إمارة الفجيرة بما يخدم مصلحة قطاع الطيران والارتقاء بخدماته، وبما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، قال محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة: انسجاماً مع رؤية الإمارات إلى تعزيز ريادتها في قطاع الطيران المدني، أعلنت دائرة الطيران المدني بالفجيرة وهيئة دبي للطيران المدني عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزامهما بتطوير هذا القطاع الحيوي ودعم دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتركز المذكرة على ترسيخ شراكة استراتيجية تسهم في رفع كفاءة الأداء والامتثال للمعايير الدولية، من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات ومستوى السلامة. كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو دعم النمو المستدام وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في صناعة الطيران.

واختتم الجانبان بالتأكيد على أن توقيع هذه المذكرة يمثل انطلاقة واعدة نحو شراكة استراتيجية مستدامة، تعزز الجهود الوطنية في قطاع الطيران المدني، وترسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي مرموق في هذا القطاع الحيوي.