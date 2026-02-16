ملتقى «أثر للأسرة والمجتمع» يدعم المسؤولية الاجتماعية للشركات

شهد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مؤخراً إقامة ملتقى «أثر للأسرة والمجتمع»، الذي جاء برعاية وحضور الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وبمشاركة واسعة من المسؤولين وأفراد المجتمع وممثلين عن جهات مجتمعية وتربوية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، عبر تسليط الضوء على قضايا الترابط الأسري، والتربية الإيجابية، والمسؤولية المجتمعية. وتضمن الحدث برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية التي ركزت على تمكين الأسر، ودعم الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة.

كما حضرت، مساء، جانباً من الفعاليات كل من الشيخة ندى بنت عيسى المعلا والشيخة وفاء بنت حميد المعلا والشيخة شيخة بنت عبدالله النعيمي والشيخة عائشة الشرقي، حيث قمن بجولة تفقدية على المشاركين برفقة نوف اليافعي والأستاذة كليثم النعيمي في أرجاء المعرض وتعرفن على الفعاليات المصاحبة.

وأكد المتحدثون خلال الملتقى أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في تنشئة أجيال واعية وقادرة على الإسهام الفاعل في التنمية.

حيث أكد د. حامد محمد النيادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة على وجود مجموعة من الفعاليات منها محاضرات في قاعة الاستاد وهي محاضرات متنوعة تتعلق بالأسرة والاقتصاد والتراث والسياحة، وأيضاً معرض خارجي مصاحب يعرض التراث لمركز الشيخ محمد بن خالد وأيضاً معرض التاجرات.

وشهد الملتقى مشاركات دولية مختلفة من بريطانيا ومصر والصحراء الغربية بهدف تعزيز علاقات التعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والمعرفة.

كما ناقشت الجلسات محاور تتعلق بالصحة النفسية، والتوازن بين الحياة الأسرية والعملية، وأثر التكنولوجيا على العلاقات داخل الأسرة.

وتخلل الملتقى معرض مصاحب لمنتجات أسرية، ضم مجموعة متنوعة من المشاريع المنزلية والأعمال الصغيرة التي قدمتها أسر إماراتية، وشمل منتجات يدوية، ومشغولات تراثية، وأطعمة منزلية، ومستحضرات طبيعية. وقد أتاح المعرض منصة لدعم رواد الأعمال من الأسر المنتجة، وتعزيز ثقافة العمل المنزلي المستدام، إضافة إلى تعريف الزوار بإبداعات ومهارات محلية تعكس روح الابتكار والاعتماد على الذات.

وشهد الملتقى تفاعلاً لافتاً من الحضور، حيث أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في ورش عمل وأنشطة موجهة للأطفال والشباب، إضافة إلى منصات استشارية قدمت إرشادات أسرية وتربوية. كما تخلل الحدث فقرات تثقيفية وتوعوية سلطت الضوء على مبادرات مجتمعية ناجحة وتجارب ملهمة.

ويأتي تنظيم ملتقى «أثر للأسرة والمجتمع» في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة الأسرية وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في دعم استقرار الأسرة وتمكينها باعتبارها أساس التنمية المستدامة.