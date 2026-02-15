«عقار» توقع شراكة لإطلاق «دوسيت ثاني ريزيدنسز»

أبرمت «عقار» (مؤسسة عجمان للعقارات)، اتفاقية استراتيجية للعَلامة التجارية مع «دوسيت إنترناشيونال»، المتخصصة في مجال الضيافة المتكاملة في تايلاند، لتطوير مشروع «دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان»، تحت مظلة علامة «دوسيت ثاني» الفاخرة. وباعتباره أول مشروع سكني في عجمان يحمل علامة تجارية دولية، وتديره شركة ضيافة عالمية، يمثل هذا المشروع محطة هامة في جهود «عقار» المستمرة للارتقاء بمعايير القطاع العقاري، من خلال التعاون مع أرقى العلامات التجارية العالمية.

سَتتولى «عقار» تطوير مشروع «دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان»، والذي سيعمل وفقاً لمعايير «دوسيت» العالمية المرموقة في مجالات الفخامة والخدمة والرفاهية. ومن المقرر أن يصبح المشروع عند اكتماله وجهة سكنية بارزة، ما يسهم في تعزيز جاذبية عجمان للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للعَقارات «عقار»: «يمثل هذا التوقيع لحظة هامة لقطاع العقارات في عجمان. فمن خلال تعاوننا مع «دوسيت إنترناشيونال»، نحن بصدد تقديم مشروع يعكس رؤيتنا لتحقيق النمو المستدام، والجودة العالمية، والقيمة طويلة الأمد للإمارة».

من جانبه، قال خالد الحوسني المدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للعَقارات «عقار»: «لقد صُمم مشروع «دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان»، ليرسي معياراً جديداً للسكن المرتبط بعلامات تجارية عالمية في الإمارات الشمالية. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتقديم مجمعات سكنية مُصممة بعناية، تجمع بين تميز أسلوب الحياة والركائز الاستثمارية القوية».

من جانبه، صرّح سِيراديج دُونافانيك نائب الرئيس لشؤون التطوير (عالمياً) في دُوسيت إنترناشيونال: «يسعدنا وصول علامة «دوسيت ثاني» إلى إمارة عجمان، من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية. وفي إطار سعينا المستمر لتوسيع حضور مجمعاتنا السكنية التي تحمل عَلامتنا التجارية في أسواق مختارة بعناية، تظل أولويتنا هي ضمان التزام كل مشروع يعمل تحت اسم «دوسيت ثاني» بِمعاييرنا العالمية في الضيافة، ونزاهة التصميم، وثقافة الخدمة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر «دوسيت» الإشراف على العلامة التجارية وخبراتها الواسعة في مجال الضيافة لدعم «عقار» في تقديم بيئة سكنية تُدار بعناية فائقة، وتتماشى مع الرؤية طويلة الأمد للعلامة».

وسيضم مشروع «دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان» 328 شقة سكنية فاخرة، تحمل العلامة التجارية، مع مجموعة مختارة بعناية من المساكن التي تتنوع بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث وأربع غرف نوم. وقد صُمم كل مسكن بعناية فائقة، ليُوفر مساحات واسعة، وشرفات خاصة، وتشطيبات عالية الجودة، بالإضافة إلى مواقف سيارات مخصصة للسكان. كما سيتم دمج معايير وثقافة الخدمة الراقية لِعلامة «دوسيت ثاني» الفاخرة في تفاصيل الحياة اليومية، ما يثري التجربة السكنية الشاملة.