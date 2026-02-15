تدشّن أول خدمة أرباح وكالة على الفضة إقليمياً

في ظل النمو المتسارع للاهتمام بالاستثمار في المعادن الثمينة الرقمية في المنطقة، أعلنت شركة «أو جولد»، إطلاق ميزة «أرباح وكالة الفضة»، لتصبح بذلك أول منصة في الشرق الأوسط تقدم حلاً استثمارياً في الفضة، قائماً على صيغة الوكالة، ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويشكل هذا الإطلاق خطوة نوعية في مسار الاستثمار الرقمي المتوافق مع الضوابط الشرعية، حيث يتيح للمستخدمين تحقيق عوائد تصل إلى 5 %، إلى جانب تجربة استثمارية رقمية متكاملة، تتسم بالسهولة والشفافية وإمكانية الوصول، دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو إجراءات معقدة.

وتعزز الميزة الجديدة مكانة «أو جولد» كشركة سبّاقة في تطوير المنتجات الاستثمارية المبتكرة والأخلاقية في الشرق الأوسط، استكمالاً للنجاح الذي حققته ميزة أرباح وكالة الذهب، والتي مكّنت المستخدمين من تحقيق عوائد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على حيازاتهم من الذهب عبر التطبيق.

وجرى تصميم «أرباح وكالة الفضة»، بما يركز على سهولة الاستخدام، إذ يمكن تفعيلها مباشرة من داخل التطبيق، مع إمكانية متابعة الاستثمارات والعوائد بشكل فوري، وفي الوقت الحقيقي، بما يوفر تجربة استثمارية سلسة وآمنة وفعّالة. كما أضاف التطبيق عرضاً شاملاً للأرباح والخسائر عبر مختلف الحيازات، يشمل الأداء الإجمالي والشهري واليومي، إضافة إلى عرض تفصيلي للأرباح والخسائر لكل عملية بشكل مباشر، ما يمنح المستخدمين مستوى أعلى من الشفافية، وسهولة متابعة استثماراتهم.

وفي إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، أبرمت «أو جولد» شراكة استراتيجية مع شركة Monetary Metals، المتخصصة في حلول دخل المعادن الثمينة، بما يتيح تقديم نموذج وكالة مُدار باحترافية عالية، يتسم بالشفافية الكاملة، ويتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال بندر العثمان مؤسس «أو جولد»، إن إطلاق أرباح وكالة الفضة، يمثل خطوة مهمة للشركة، ولمنظومة الاستثمار الرقمي في المنطقة، مؤكداً أن هذه الميزة تسهم في إنشاء فئة استثمارية جديدة، تجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية، وتحقيق عوائد مستقرة، وتقديم تجربة استثمارية مريحة واستثنائية للمستخدمين. وأضاف أن التعاون مع شركة Monetary Metals، يعزز التزام الشركة بتوفير حلول استثمارية آمنة وشفافة، وفق معايير عالمية.

ويأتي هذا الإطلاق، بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في الفضة في المنطقة، في ظل تنامي الثقة بها، كأصل استثماري آمن ومولّد للدخل، الأمر الذي يدعم توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية عبر الأصول الرقمية المرتبطة بالمعادن الثمينة. ومع هذه الخطوة، تواصل «أو جولد»، ترسيخ حضورها في قطاع المعادن الثمينة الرقمية، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، تتماشى مع احتياجات العملاء المتطورة، والأطر التنظيمية المعتمدة في المنطقة.