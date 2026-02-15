«أدكووب» تدخل سوق التجزئة في دبي

أعلنت أدكووب، ذراع التجزئة التابعة لمجموعة مير، عن دخولها سوق التجزئة في دبي بافتتاح أول منفذ بيع رئيس لها في منطقة عود المطينة – المزهر.

يأتي إطلاق منفذ البيع الجديد في دبي خلال شهر رمضان المبارك، وتماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، ليؤكد التزام أدكووب بتعزيز التماسك المجتمعي، إلى جانب تقديم جودة عالية وأسعار منافسة، وتجربة تسوّق ذات طابع متميز، تلبي احتياجات الأسر في مختلف أنحاء الدولة.

وقد جرى تدشين منفذ البيع، بحضور نهيان حمد العامري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مير، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشركاء الاستراتيجيين.

يمتد منفذ البيع الرئيس في عود المطينة على مساحة تزيد على 1,500 متر مربع، يضم أكثر من 10,000 منتج، يشمل الأغذية الطازجة، والمواد الاستهلاكية، ومنتجات العناية الشخصية، والمخبوزات، والوجبات الجاهزة.

كما يقدّم منفذ البيع العلامات التجارية الجديدة لأدكووب «يلا» و«وإكسبرت» ضمن فئة العناية المنزلية، المتوافرة حصرياً لدى أدكووب، والمصمّمة لتقديم جودة عالية وقيمة تنافسية.

وقال سمير النومي مدير منفذ البيع: «يسعدنا الترحيب بعملائنا في منفذ بيع أدكووب الجديد في عود المطينة، حيث نلتزم بتقديم تجربة تسوّق عالية الجودة يومياً، من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل».

خصومات رمضان

في إطار نهجها القائم على دعم الأسرة وتخفيف الأعباء المعيشية، خصّصت أدكووب استثماراً يزيد على 20 مليون درهم لمبادرات شهر رمضان المبارك، تتضمن خصومات وتخفيضات على أكثر من1,500 سلعة أساسية، إلى جانب استرداد نقدي بقيمة 50 درهماً عند التسوق بقيمة 250 درهماً أو أكثر.

السوق المحلي

تعتمد أدكووب في منفذ البيع الجديد على المنتجات المحلية لتوفير السلع الطازجة، في تجسيد واضح لالتزامها بدعم المزارعين في دولة الإمارات.

قال برتراند لوماي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في أدكووب: «يمثّل افتتاح منفذ أدكووب الرئيس في دبي، محطة مفصلية في مسيرة النمو على مستوى الدولة، ويأتي هذا الإنجاز مدعوماً باستراتيجية توسّع مدروسة، والتزام راسخ بنموذج التجزئة المجتمعية. ومع ترسيخ حضورنا في إمارة دبي، نواصل تركيزنا على تقديم جودة مثلى وكفاءة تشغيلية عالية، إلى جانب توفير منتجات محلية المصدر، بما يضمن للأسر تجربة تسوّق متميزة، لا سيما خلال شهر رمضان».