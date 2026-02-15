«أتارا» تطلق «ذا ريزيدنسز» أول مشروع سكني يحمل علامة شيراتون خليجياً

عقب توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع «ماريوت الدولية» أعلنت «أتارا للتطوير العقاري» عن الإطلاق الرسمي لمشروع «ذا ريزيدنسز» ضمن منتجع شيراتون، ويعد المشروع أول مجمع سكني يحمل علامة «شيراتون» في دول مجلس التعاون الخليجي، ويضم 159 شقة سكنية، تحمل توقيع العلامة العالمية، على أن يتم إنجازه في الربع الثالث من عام 2028.

وقال أوميد بازاروف، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أتارا للتطوير العقاري»: «لا يقتصر مشروع «ذا ريزيدنسز» ضمن منتجع شيراتون على كونه مشروعاً سكنياً، فهو يقدم منظومة متكاملة لأسلوب حياة متكامل، فقد جرى الاهتمام بكل تفصيل، بدءاً من التصميم والمرافق، وصولاً إلى الخدمات والموقع، بما يلبي تطلعات المشترين الباحثين عن المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية العالمية والقيمة العالية. ويشكل هذا المشروع محطة مفصلية في مسيرة «أتارا»، إذ يعزز حضورنا، ويضع معايير جديدة لمفهوم السكن المستوحى من أجواء المنتجعات على مستوى المنطقة».

ومن جهته قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماريوت الدولية»: «يجسد مشروع «ذا ريزيدنسز» ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان الإرث العريق لعلامة شيراتون في عالم الخدمة والضيافة، وذلك ضمن بيئة سكنية مميزة، تلبي متطلبات الحياة المعاصرة، ومع تنامي الطلب على المشاريع السكنية ذات العلامات العالمية يعكس إطلاق هذا المشروع التزامنا بتطوير مساحات تمنح قاطنيها أسلوب حياة راقياً، وشعوراً عميقاً بالانتماء.