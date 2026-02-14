«بايت دانس» الصينية تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي «دوباو 2.0»

أعلنت شركة «بايت دانس» الصينية عن طرح النموذج «دوباو 2.​0»، وهو نسخة مطورة من تطبيق الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً في الصين. و«بايت دانس» هي واحدة من شركات صينية عدة تأمل في إثارة الاهتمام في الداخل والخارج بنماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ يوم ​الأحد.

وفوجئت الشركة، ⁠مثل ​منافستها علي ⁠بابا، بالصعود الصاروخي لشركة ديب سيك للذكاء الاصطناعي إلى الشهرة العالمية خلال عيد الربيع العام الماضي، عندما صُدم وادي السيليكون والمستثمرون في شتى أنحاء العالم بإنتاج هذه الشركة الصينية ⁠لنموذج يضاهي أفضل نماذج ‌أوبن إيه.آي، ولكن بتكلفة أقل بكثير. ويهدف ​إطلاق «دوباو 2.‌0»، قبل إطلاق نموذج ديب ‌سيك الجديد المرتقب، على الأرجح إلى منع تكرار الأمر.

وقالت «بايت دانس» في بيان: إن «دوباو 2.0» مصمم من أجل ما يطلق عليه «عصر الوكلاء»، الذي من المتوقع أن ⁠يشهد ⁠تنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي مهام معقدة في العالم الحقيقي وليس مجرد الرد على الأسئلة.

وذكرت الشركة أن النسخة الاحترافية من النموذج تتضمن قدرات معقدة على الاستدلال وتنفيذ المهام متعددة الخطوات بشكل يضاهي قدرات نموذج جي.بي.تي 5.2 الذي طورته أوبن إيه.آي وجيميناي 3 ​برو من جوجل، ​مع تقليل تكاليف الاستخدام بشكل هائل.