حالات إفلاس الشركات في النمسا تسجل مستوى قياسياً جديداً

بلغت حالات إفلاس الشركات في النمسا مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، بزيادة قدرها 144% مقارنة بعام 2021.

وأظهرت أرقام تحليل "حالات إفلاس الشركات 2025"، الذي أجرته شركة " CRIF" المتخصصة في دراسات المخاطر الاقتصادية، أن العاصمة فيينا سجلت مرة أخرى أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات مقارنة بجميع ولايات النمسا الفيدرالية بواقع 2741 حالة في عام 2025.

وأوضحت الأرقام أن زيادة عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا تعد ظاهرة مستمرة منذ عام 2021، ودللت على استمرارها بزيادة عدد حالات الإفلاس في عام 2024 بواقع 8.5% تمثل 7392 حالة إفلاس مقارنةً على أساس سنوي.

وكشف التقرير السنوي عن معاناة بيئة الأعمال النمساوية من تحديات كبيرة في عام 2025، أبرزها انكماش وتراجع أداء الاقتصاد، وانخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، وزيادة تكاليف الطاقة والعمالة والاضطرابات الجيوسياسية، التي أثقلت كاهل الشركات بشكل ملحوظ.