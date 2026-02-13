عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» الجديد

شغل عيسى عبد الفتاح كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» الجديد العديد من المناصب القيادية ويتمتع بخبرات واسعة، كما يشغل منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي المحدودة، ونائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وعضو اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي.

وبدأ عيسى كاظم حياته العملية عام 1988 كمحلل أول في إدارة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ثم انتقل إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في العام 1993 كمدير لإدارة التخطيط والتطوير. وشغل منصب مدير عام سوق دبي المالي منذ العام 1999 وحتى العام 2006، وتولى لاحقاً منصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي في العام 2007 وحتى 2021.

يحمل عيسى كاظم درجة الدكتوراه الفخرية من كلية كو الأمريكية، ودرجة ماجستير في الاقتصاد من جامعة أيوا الأمريكية، إضافة إلى ماجستير في إدارة الجودة الشاملة من جامعة ولونغونغ، وبكالوريوس في الرياضيات والاقتصاد وعلوم الكمبيوتر من كلية كو الأمريكية.

كما يشغل عيسى كاظم أيضاً عدداً من المناصب العليا في العديد من اللجان الاستشارية ومجالس الإدارة، منها عضو مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة دي آي إف سي للاستثمار المحدودة، وعضو مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي، وعضو مجلس إدارة ناسداك إنك، وعضو مجلس المناطق الحرة في دبي، وعضو مجلس إدارة شركة اتصالات.

كما يشغل عيسى كاظم أيضاً منصب عضو مجلس إدارة لدى العديد من المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم.