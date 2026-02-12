تحالف بين «سينارتشي للاستشارات» و«موردور إنتليجنس»

أعلنت شركة «سينارتشي للاستشارات»، وهي شركة استشارية مقرّها دبي ومتخصصة في الاستراتيجية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع تحالف استراتيجي مع «موردور إنتليجنس»، الشركة العالمية المتخصصة في استخبارات السوق والبحوث. ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرة «سينارتشي» في التنفيذ على المستوى الإقليمي وقاعدة الأبحاث الواسعة التي تمتلكها «موردور»، والتي تشمل أكثر من 26 ألف تقرير تغطي ما يزيد على 100 قطاع صناعي، بما يتيح تقديم رؤى أسرع وأكثر موثوقية ومدعومة ببيانات السوق للمؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

يلبّي هذا التعاون حاجة ملحّة لاعتماد قرارات قائمة على الأدلة في ظل التسارع المتزايد للتغيرات السوقية. وتقوم «سينارتشي» بدمج أبحاث «موردور إنتليجنس» القياسية والمخصّصة ضمن أعمالها الاستشارية، إلى جانب توظيف المساعد البحثي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «ماي آر إيه إيه آي»، بما يسهم في تسريع مسارات البحث، وتقليص دورات إنتاج الرؤى، وتعزيز قابلية تتبّع الارتباط بين أدلة السوق والتوصيات الاستراتيجية.

وقال رامكى جايارامان، الشريك الإداري في «سينارتشي للاستشارات»: «تتخذ المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قرارات عالية المخاطر بوتيرة غير مسبوقة، بدءًا من دخول الأسواق وتنويع الأعمال، وصولًا إلى الاستثمارات الرقمية الجريئة. ومن خلال الجمع بين الفهم الإقليمي العميق وخبرة التنفيذ لدى سينارتشي والقدرات البحثية العالمية المتقدمة لموردور إنتليجنس، نؤسس معيارًا جديدًا للاستشارات القائمة على الأدلة. كما يسهم دمج المساعد البحثي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "ماي آر إيه إيه آي" في تعزيز قدرتنا على مساعدة العملاء على الانتقال بسرعة أكبر وبثقة أعلى من سؤال: “ما الذي نحتاج إلى معرفته؟” إلى سؤال: “ما الذي ينبغي علينا فعله الآن؟”، مع توفير مسار واضح يربط كل توصية بالأدلة السوقية التي تستند إليها».

وقال اديتيا بيسوباتى، رئيس المبيعات العالمية في «موردور إنتليجنس»: «تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أحد أكثر ميادين النمو طموحًا وديناميكية على مستوى العالم. ويستثمر القادة في هذه المنطقة بجرأة، مع تطلّعهم في الوقت ذاته إلى الدقة واليقين. ويتيح لنا التعاون مع سينارتشي للاستشارات إيصال استخبارات السوق التي نمتلكها مباشرة إلى صُنّاع القرار الذين يرسمون ملامح مستقبل المنطقة. ومعًا، نمكّن المؤسسات من التحقق من الفرص، ومقارنة المشهد التنافسي، وتنفيذ استراتيجياتها بوضوح وسرعة وأثر قابل للقياس، على نحو غير مسبوق».

ويركّز هذا التحالف على أربعة مجالات رئيسية لخدمة العملاء، هي: استراتيجيات دخول الأسواق والنمو؛ وتمكين السياسات والقطاع العام؛ والعناية الواجبة التجارية ودراسة المحافظ الاستثمارية؛ واستخبارات مستمرة ودائمة لمتابعة السوق بصورة آنية—وذلك كله مدعوم بأبحاث قياسية ومخصصة، إلى جانب تنفيذ متسارع بقدرات الذكاء الاصطناعي.