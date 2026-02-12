شراكة لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي الطرفي إقليمياً

أعلنت شركة Mindsets عن شراكتها مع TDK SensEI لتصبح الموزع المعتمد لمنصة edgeRX للذكاء الاصطناعي الطرفي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، إلى جانب تقديم خدمات تكامل الأنظمة والدعم الفني في عدد من الأسواق الصناعية الرئيسية في المنطقة. تمثل هذه الشراكة توسعاً استراتيجياً رئيسياً لشركة TDK SensEI في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تمكن Mindsets من مساعدة الشركات الصناعية في تسريع تحولها الرقمي والصناعي.

وبفضل هذه الشراكة سيحصل عملاء القطاع الصناعي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA على منصة edgeRX، التي تستخدم البيانات اللحظية المستمدة من المستشعرات وتحويلها لمقترحات تشغيلية مباشرة، يمكن تطبيقها على مستوى كل آلة أو جهاز على حدة. وبفضل الحضور الإقليمي القوي، الذي تتمتع به Mindsets في المنطقة، وما تمتلكه من خبرات واسعة في خدمة القطاعات الصناعية، سيتمكن العملاء من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي بسرعة وكفاءة، ورفع مستوى اعتمادية الأجهزة والمعدات، وتعزيز مراقبة الأداء وكفاءة الصيانة التنبؤية وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاعات التصنيع، والمباني الذكية، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقال كايل أرنولد، الرئيس التنفيذي للتسويق في TDK SensEI: «تتيح شراكتنا مع Mindsets الدمج بين التقدم التكنولوجي، الذي تتمتع به منصة edgeRX للذكاء الاصطناعي الطرفي من TDK SensEI، والخبرات الكبيرة والمعرفة المحلية لخبراء Mindsets بالظروف التشغيلية للقطاع الصناعي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما سيكون له دور محوري في تسريع التحول الرقمي للقطاع الصناعي، من خلال حلول تكنولوجية متطورة ومصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المنطقة».

ومن جانبه، قال الدكتور ريان خريباني، الرئيس التنفيذي لشركة Mindsets: «تجمع هذه الشراكة بين قدرات TDK SensEI المثبتة في مجال الذكاء الاصطناعي الطرفي، والخبرة الإقليمية والتقنية العميقة لشركة Mindsets، بالإضافة إلى خبرتها الاستشارية الاستراتيجية، كما تمثل منصة edgeRX للذكاء الاصطناعي الطرفي نموذجاً عملياً للتكنولوجيا الرقمية التي يحتاج إليها المصنعون في أوروبا والشرق الأوسط للانتقال من نماذج الصيانة التفاعلية إلى الصيانة والتشغيل القائم على الذكاء التنبؤي. نحن متحمسون لمساعدة عملائنا على تحقيق كفاءات تشغيلية هائلة وملموسة، وخفض التكاليف».

تدير Mindsets أنشطة تجارية عدة، تضم وحدة متخصصة للاستشارات الاستراتيجية، إلى جانب تقديمها حلول تكنولوجية متقدمة في التحول الرقمي، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وحلول التشغيل الآلي المتقدمة. وبفضل حضورها القوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تدعم الشركة المؤسسات في تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية لتعزيز الأداء التشغيلي، وتسهم في تسريع وتيرة النمو الصناعي.

أما TDK SensEI فتقدم حلولاً متقدمة للذكاء الاصطناعي الطرفي للقطاع الصناعي، تتضمن تقنيات الاستشعار، والذكاء الاصطناعي المدمج، والتحليلات الفورية، كما تمكن منصة edgeRX الشركات الصناعية من تحسين أداء المعدات، وتقليل فترات التوقف، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة قائمة على البيانات مباشرة.