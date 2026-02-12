جزر دبي ترسخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الجديدة

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي، تواصل جزر دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الجديدة على الواجهة البحرية للإمارة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وخطط التطوير الطموحة التي تستهدف تعزيز أنماط الحياة الساحلية الراقية. ومع تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالمشروعات النوعية متوسطة الكثافة، أصبحت المنطقة منصة جاذبة للمطورين الذين يركزون على الجودة والخصوصية وتجربة السكن المتكاملة.

وفي هذا السياق، كشفت شركة شيماء القابضة، عن مشروعها الجديد «آيلا برايفت ريزيدنسز» ويضم المشروع 76 وحدة سكنية، ومكون من 15 طابقاً في قلب جزر دبي.

وقال عبد الرحمن العلج، رئيس مجلس إدارة شيماء القابضة، إن الشركة تختار أن تكون مطوراً بوتيكياً عن قناعة، مشيراً إلى أن الفخامة الحقيقية لا تتحقق بالمواد فقط، بل بالرؤية التي تمنح المشروع روحاً وقصة. وأضاف أن المشروع الجديد يمثل بصمة الشركة على الساحل المتنامي لدبي، ويوفر تجربة سكنية قائمة على الهدوء والأناقة لمن يبحثون عن أكثر من مجرد مسكن.

وتبدأ أسعار الوحدات من 2.2 مليون درهم للشقق المكونة من غرفة واحدة، و3.3 ملايين درهم للغرفتين، و4.1 ملايين درهم للثلاث غرف، على أن يتم إنجاز المشروع وتسليم الوحدات في الربع الأول من عام 2028.

ويعكس إطلاق هذا المشروع استمرار الزخم الاستثماري في جزر دبي، ويؤكد توجه السوق نحو مشروعات سكنية تركز على جودة الحياة وتكامل المرافق، في ظل تنامي الطلب على بيئات سكنية توفر الخصوصية والتصميم المدروس والموقع الساحلي المتميز.