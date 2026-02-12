ياس تخطط لإطلاق مشاريع بمليار درهم في دبي خلال 2026

أعلنت شركة ياس ، عن إطلاق مشروعها الثالث في دبي «كاسا ألتيا»، في منطقة الفرجان. وصرحت الشركة في بيان: «إنه في إطار رؤية النمو الاستراتيجية، تخطط الشركة لإطلاق مشاريع بقيمة مليار درهم إماراتي في دبي خلال عام 2026. وقد بدأت بالفعل أعمال الإنشاء التمهيدية لمشروع «كاسا ألتيا»، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2028.

وكشفت الشركة: «يأتي إطلاق مشروع «كاسا ألتيا» بعد التسليم الناجح لمشروعيها السابقين «ألتيا ريزيدنس» و«ألتيا ون» في واحة دبي للسيليكون.

وقال منير كوتي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ياس للتطوير العقاري: «تتمتع الشركة بفهم عميق لأسواق العقارات العالمية، وسمعة دبي كوجهة استثمارية رائدة. وقد سجل سوق العقارات في المدينة نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث بلغت المبيعات أكثر من 686 مليار درهم إماراتي، وفقاً لبيانات دبي انترأكت. ونحن نلتزم التزاماً كاملاً باستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز ملكية المنازل ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي».

وفقاً لمنصة دبي انترأكت، سجل سوق العقارات في دبي في عام 2025 أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق مع زيادة المعاملات على أساس سنوي بأكثر من 30 في المئة.

وأكد منير كوتي أن شركة ياس للتطوير العقاري قد صنعت لنفسها سمعة فريدة من خلال اهتمامها الدقيق بالتفاصيل في تصميم المساكن الفاخرة المدعومة بالتنفيذ المنضبط مع سجل حافل بتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وهو تميّز نادر بشكل متزايد في سوق العقارات الديناميكي اليوم.

سيضم مشروع «كاسا ألتيا» 72 وحدة سكنية، تشمل 12 وحدة بغرفة نوم واحدة، و48 وحدة بغرفتي نوم، و12 وحدة بثلاث غرف نوم. والجدير بالذكر يوجد طابق كامل مخصصاً لستة منازل فائقة الفخامة تتميز بمسابح خاصة وحدائق ذات مناظر طبيعية ومناطق للشواء ومجموعة من وسائل الراحة المصممة خصيصاً، والتي تم تصميمها بعناية لمحاكاة التفرد والراحة التي توفرها الفيلات.

تتراوح مساحة الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في «كاسا ألتيا» ما بين 1000 قدم مربعة، بينما تتراوح مساحة الوحدات المكونة من غرفتي نوم بين 1400 و1465 قدم مربعة، أما الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم فتبلغ مساحتها 1900 قدم مربعة. وتبدأ أسعار الشقق من 1.7 مليون.

وقال إن مشروع «كاسا ألتيا» سيتبعه مباشرة مشروع فاخر في الفرجان في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك كجزء من التوسع الاستراتيجي للشركة في سوق العقارات في دبي.