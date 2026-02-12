الذكاء الاصطناعي والدعم الروبوتي تعززان دقة الجراحة وسلامة المرضى

شاركت شركة برين لاب (Brainlab) الألمانية العاملة في حلول التقنيات الطبية الرقمية والمدعمة بالذكاء الاصطناعي والجراحة الموجهة بالصور، في معرض الصحة العالمي 2026 في دبي، حيث عرضت منصتها المتقدمة Robotic Suite، في إطار التزامها المستمر بدعم الابتكار الطبي وتحسين النتائج الجراحية ورفع مستويات سلامة المرضى.

وتستعرض الشركة منظومة Robotic Suite، وهي منصة جراحية متكاملة تجمع بين تقنيات التصوير الروبوتي أثناء العملية، وأنظمة الملاحة الجراحية الرقمية والمدعمة بالذكاء الاصطناعي والدعم الروبوتي لتوجيه الأدوات ضمن سير عمل مترابط داخل غرفة العمليات. وتهدف هذه المنظومة إلى دعم الجراحين في مراحل التخطيط والتنفيذ والتحقق أثناء الجراحة، بما يعزز الدقة والكفاءة واتخاذ القرار السريري المبني على البيانات.

وتخدم المنصة تخصصات طبية عدة، لا سيما جراحات العمود الفقري، وجراحة الأعصاب، وجراحة العظام، مع تصميم مرن يساهم في تحسين انسيابية العمل الجراحي وتوحيد الإجراءات داخل غرف العمليات الحديثة.

وفي هذا الخصوص قال نيلز إيركي، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة برين لاب: نحن فخورون بقيادة الطريق في توفير التقنيات الرائدة التي تعزز النتائج الجراحية وترفع مستويات سلامة المرضى. إن هذا الجناح لا يمثل قفزة إلى الأمام في مجال التكنولوجيا الطبية فحسب، بل يؤكد أيضاً التزامنا بالابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: تظل برين لاب ملتزمة بتقديم التقنيات التي تصنع معايير جديدة في مجال الرعاية الطبية. ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في تطوير الرعاية الصحية من خلال الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات العالمية لخدمة الأطباء والمرضى.

ومن جانبه قال فراس صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة برين لاب: تمثل مشاركتنا في معرض world Health Expo فرصة مهمة للتواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وعرض أحدث حلولنا الرقمية والروبوتية. إن منصة Robotic Suite تجسد رؤية برين لاب في دمج التكنولوجيا الذكية ضمن سير العمل الجراحي لتعزيز الدقة والكفاءة وسلامة المرضى.

وأضاف: نشهد نمواً متسارعاً في الطلب على التقنيات الجراحية المتقدمة في المنطقة، ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى بناء شراكات جديدة ودعم مسيرة التطور التقني في المؤسسات الصحية.