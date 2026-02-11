فنادق دبي تتوقع عائدات قوية في العام 2026

تتوقع فنادق دبي تسجيل عائدات قياسية خلال العام 2026، بعدما بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية خلال العام الماضي، 20.9 مليار درهم، مقابل 18.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق 2024، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 15.5%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو في عدد الليالي الفندقية المبيعة، حيث سجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية العام الماضي، 3.7 ليال فندقية، في حين ارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 4% ليبلغ 44.85 مليون غرفة في عام 2025، مقارنة مع 43.03 مليون غرفة في العام 2024.

وفي خطوة تعكس تجربة فاخرة فريدة من نوعها على ضفاف كريك دبى، يعلن فندق البندر روتانا والبندر الرجان من روتانا عن إطلاق أجنحة حصرية مزوّدة بمسابح داخلية خاصة، على أن يتم استقبال الضيوف ابتداءً من فبراير 2026.

وقد صُممت أجنحة المسابح الخاصة الجديدة لتكون ملاذات حميمة تعلو المدينة، مقدّمة مفهوماً نادراً ومميزاً في مشهد الضيافة بدبي، يتمثل في الخصوصية التامة لمسبح غطس داخلي داخل الجناح نفسه، يمكن الاستمتاع به على مدار العام في أجواء هادئة ومكيّفة. وتطل النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف على مشاهد مريحة لخور دبي وأفق المدينة المتغيّر، في مزيج متناغم يجمع بين السكينة وحيوية المدينة.

وقد جرى تنسيق الأجنحة بعناية فائقة عبر كلا الفندقين، لتقدّم توازناً راقياً بين راحة الإقامة السكنية وخدمات الخمس نجوم. وتُعد هذه الأجنحة الخيار المثالي للأزواج الباحثين عن ملاذ رومانسي، وللعائلات المحتفلة بمحطات خاصة في حياتها، أو للنزلاء الراغبين في الابتعاد عن صخب الحياة دون مغادرة المدينة. كما توفّر أجنحة المسابح الخاصة أجواءً حصرية للاحتفال بـ أعياد الميلاد، وذكرى الزواج، وشهر العسل، وطلبات الزواج، والتجمعات العائلية، وتجارب العافية والاسترخاء الخاصة، وذلك في خصوصية تامة، مع إمكانية توفير خدمة الخادم الشخصي المخصّص عند الطلب.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا وشقق البندر أرجان من روتانا: «تم تنفيذ هذا المشروع برؤية واضحة تهدف إلى خلق إحساس بالخصوصية والارتباط العاطفي، وهو ما نادراً ما يجده الضيوف في الفنادق من فئه الخمس نجوم. لقد تعاملنا مع كل جناح كتجربة خاصة بحد ذاتها، وليس مجرد مساحة للإقامة. ومن توزيع مساحات المعيشة إلى تصميم مواقع المسابح، جرى صقل كل تفصيل بعناية لتقديم تجربة فريدة من نوعها، سواء للاحتفال بلحظة خاصة أو للاستمتاع بوقت هادئ بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية».

وفي قمة هذه المجموعة الحصرية، يتصدر جناح العين سكاي لاين مع مسبح داخلي خاص وجاكوزي المشهد كأفخم خيارات الإقامة عبر الفندقين. ويتميّز الجناح بمساحات معيشة واسعة، وإطلالات بانورامية على أفق دبي، بالإضافه الى مسبح داخلي صُمم ليمنح الضيوف لحظات استثنائية بكل المقاييس، ليشكّل التجربة الرائدة لعشّاق الفخامة الراقية.

كما سيحظى ضيوف أجنحة المسابح الخاصة بمزايا كلوب روتانا الحصرية، بما في ذلك الدخول إلى الاونش الخاص، والخدمات الشخصية، وتجارب الطعام المتميزة، مما يعزّز مفهوم الفخامة المصمّمة حسب الطلب وبأسلوب أنيق وغير متكلّف.