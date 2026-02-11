6.36 مليارات دولار حجم سوق الأزياء في دول مجلس التعاون الخليجي

يشهد قطاع الأزياء في العالم العربي تحولاً نوعياً يعكس تغيرات اقتصادية وثقافية متسارعة، إذ تتقاطع الموضة مع مفاهيم الهوية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه مدن مثل دبي لتعزيز موقعها مراكز إقليمية وعالمية في هذه الصناعة. وتسجل الأسواق الخليجية نمواً ملحوظاً في الطلب والاستثمار في القطاع.

ويتعاظم زخم هذا المشهد الإقليمي عند النظر إليه ضمن الإطار العالمي لصناعة الأزياء، التي يتوقع أن ترتفع قيمتها إلى 2.25 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يؤكد أهمية تكثيف الحضور العربي داخل هذه السوق متسارعة النمو.

ويشهد قطاع الأزياء في العالم العربي نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الموضة الفاخرة والمنتجات المستدامة. ويقدر حجم سوق الأزياء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 14.85 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 7.7% حتى عام 2031، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «كوغنتيف ماركت ريسيرتش» (Cognitive Market Research).

وتعد دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، المحرك الرئيسي للاستثمارات في القطاع، حيث يقدر حجم سوق الأزياء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6.36 مليارات دولار، مع نمو سنوي مركب يقترب من 8.5%، وفقاً لبيانات «كوغنتيف ماركت ريسيرتش».

يبرز ذلك بوضوح في الطفرة التي تشهدها مراكز التسوق الكبرى وسلاسل التوزيع الفاخرة، إذ تشير تقديرات «فوغ بيزنس» (Vogue Business) إلى أن سوق الأزياء الفاخرة وحده في الخليج بلغ 5.2 مليارات دولار في 2023، تستحوذ الإمارات على قرابة نصفه.

إلى ذلك، وفي استجابة مباشرة لأسلوب حياة النساء المحجبات في الشرق الأوسط، ومع تركيزٍ واضح على تحقيق التوازن بين الاحتشام، والحركة، والأناقة، كشفت علامة غلو مود (Glowmode)، الرائدة في مجال الأزياء الرياضية عالية الأداء والعصرية، عن مجموعة Modest Activewear الجديدة لعام 2026، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في دبي بحضور مستخدماتها الأساسيات.

وجاءت هذه المجموعة ثمرة لملاحظات غلو مود (Glowmode) حول التحديات التي تواجهها النساء المحجبات في المنطقة، لا سيما صعوبة العثور على ملابس رياضية تجمع في آنٍ واحد بين الاحتشام، والتصميم الأنيق، والعملية، والسعر المناسب. وغالباً ما تضطر النساء إلى اللجوء إلى بدائل غير مريحة أو غير عملية، تفتقر إلى الثقة والراحة التي يستحققنها، وهو ما شكل الدافع الرئيس لإطلاق هذه المجموعة.

وأطلقت العلامة تعاوناً وثيقاً مع ريم الطويل، إحدى أبرز المؤثرات في مجال الرياضة المحتشمة في الشرق الأوسط، حيث أسهمت خبرتها الشخصية وفهمها العميق لتحديات النساء المحجبات في توجيه قرارات أساسية تتعلق بالمقاس، ونوعية الأقمشة، والوظائف العملية، بما يضمن تصاميم أنيقة وقابلة للاستخدام اليومي بسلاسة.

كما حملت الفعالية رسالة واضحة للنساء المحجبات في المنطقة مفادها أن غلو مود (Glowmode) تتفهم احتياجاتهن، وتحترم ثقافتهن، وتلتزم بدعم أسلوب حياتهن النشط من خلال منتجات مدروسة وعالية الأداء ترافقهن في تفاصيل حياتهن اليومية.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبرز أهمية الحفاظ على النشاط البدني واللياقة الصحية خلال فترات الصيام. وتقدم مجموعة Modest Activewear من غلو مود (Glowmode) تصاميم مرنة وعملية تتيح للنساء ممارسة الرياضة براحة وأمان، سواء في الصباح الباكر قبل الصيام أم بعد الإفطار.

ومن خلال هذه الخطوة، تسعى غلو مود (Glowmode) إلى إعادة تعريف مفهوم الملابس الرياضية المحتشمة في عالم الموضة، عبر تصاميم أنيقة وقطع عالية الجودة تجمع بين الأداء الوظيفي والراحة. وقد سلطت الفعالية الضوء على تقنية الأقمشة CoolFlow™، وفلسفة التصميم، وأبرز مزايا المنتجات، مع إتاحة الفرصة للمشاركات لتجربة الفوائد العملية مباشرة، مثل الخفة، والتهوية العالية، والحماية من أشعة الشمس.