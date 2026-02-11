مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بـ95.2 مليون مسافر خلال 2025

أعلنت مطارات دبي عن استقبال مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو قدره 3.1% مقارنة بالعام السابق، ‏ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار، والأعلى على مستوى مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين.‏

وشهد عام 2025 أداءً استثنائياً حقق خلالها المطار عدة ذروات قياسية، إذ سجّل مطار دبي الدولي أعلى أرقامه اليومية والشهرية ‏والفصلية، إلى جانب حركة المسافرين السنوية التي كانت الأعلى طوال تاريخه على حدود طاقته الاستيعابية القصوى، محافظاً في ‏الوقت ذاته على مستويات عالية من التميز التشغيلي، ليؤكد المطار أن القدرة على العمل بطريقة مستدامة عند هذه المستويات ‏القياسية أضحى جزءاً من العمليات التشغيلية الاعتيادية.‏

وجاء شهر ديسمبر ليختتم عام 2025 كأكثر الشهور ازدحاماً في تاريخ المطار، حيث استقبل مطار دبي الدولي خلاله ‏‏8.7 مليون مسافرٍ بنمو بلغ 6.1% مقارنة بالعام الماضي، فيما كان الربع الأخير أيضاً الأكثر ازدحاماً على الإطلاق، ‏باستقبال 25.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بذات الفترة من العام 2024. ‏

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال الربع الرابع 118 ألف رحلة، بنمو قدره 5% على أساسٍ فصلي، ليرتفع ‏إجمالي عدد الرحلات خلال العام 2025 إلى 454,800 رحلة، بزيادة بلغت 3.3% على أساس سنوي. وعلى الرغم من ‏استمرار نمو عدد الرحلات، استقرَّ متوسط عدد المسافرين لكل رحلة مرتفعاً عند معدل 214 مسافراً، بما يعكس ‏التوسع في تشغيل الطائرات ذات السعة الأكبر والكفاءة العالية في نسب الإشغال، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد ‏السنوي 77.6% بتراجعٍ طفيف قدره 0.5 نقطة مئوية.‏

اتساق الأداء

أظهر عام 2025 قدرة مطار دبي الدولي على تحقيق الاستدامة التشغيلية وتقديم تجربة ضيوف متميزة عند ‏مستويات قياسية، وذلك من خلال التخطيط المنضبط والتنسيق الوثيق ضمن مجتمع المطار ‏oneDXB‏ الذي يضم ‏شركات الطيران وشركاء الخدمات والجهات الحكومية. ‏

هذا وتعامل مطار دبي الدولي مع 86.75 مليون حقيبة خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 4.95%، مسجلاً أعلى ‏حجم مناولة للأمتعة خلال عام واحد في تاريخه. وتأكيداً على التزام مطار دبي الدولي بأعلى معايير التميز التشغيلي، ‏فقد جرى تسليم 89% من الأمتعة الواردة للضيوف المنتهية رحلاتهم في المطار في غضون 45 دقيقة من وصول ‏الطائرة، فيما واصل المطار تحقيق أداء عالمي المستوى في دقة مناولة الأمتعة بنسبة 99.75%، أي بمعدل 2.47 ‏حقيبة متأخرة لكل ألف مسافر. كما شهد متوسط الوقت المستغرق في إنجاز إجراءات السفر استقراراً رغم نمو حركة ‏المسافرين إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ متوسط وقت انتظار 99.35% من الضيوف عند نقاط مراقبة ‏الجوازات للمغادرين، أقل من 10 دقائق، فيما بلغ وقت انتظار 98.8% من المسافرين أقل من 15 دقيقة لإنجاز ‏إجراءات القادمين، بينما بقي الوقت المستغرق لإنجاز إجراءات الفحص الأمني لـ 98.9% من المسافرين دون 5 ‏دقائق.‏

شبكة عالمية متوازنة وشاملة

حافظت الهند على مكانتها كأكبر سوق لمطار دبي الدولي بواقع 11.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية ‏بـ 7.5 مليون، ثم المملكة المتحدة بـ 6.3 مليون، وباكستان بـ 4.3 مليون، فضلاً عن الولايات المتحدة التي بلغت ‏أعداد مسافريها عبر مطار دبي الدولي 3.3 مليون.‏

كما شهد عام 2025 تسجيل عدة أسواق نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت حركة السفر من الصين بنسبة 16.6% لتصل ‏إلى 2.5 مليون مسافر، وسجلت روسيا نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 2.8 مليون، فيما ارتفعت حركة السفر من تركيا ‏بنسبة 6.7% إلى 2.2 مليون، ومن مصر بنسبة 14.3% إلى 1.8 مليون، ومن إيطاليا بنسبة 12.5% إلى 1.6 مليون ‏مسافر.‏

وعلى مستوى المدن، واصلت لندن تصدرها قائمة الوجهات الأكثر إقبالاً عبر مطار دبي الدولي بواقع 3.9 مليون ‏مسافر، متبوعة بالرياض بـ 3 ملايين، ثم مومباي وجدة بـ 2.4 مليون لكل منهما، إلى جانب نيودلهي بواقع 2.2 ‏مليون مسافر.‏

وأصبح مطار دبي الدولي بحلول نهاية عام 2025، مرتبطاً بـ 291 وجهة في 110 دولة عبر 108 شركة طيران دولية، ‏مما يعزز مكانته واحداً من أكثر مراكز الطيران اتصالاً جوياً بالعالم.‏

وتعليقاً على ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "في الوقت الذي يرتبط فيه أداء المطارات ‏حول العالم غالباً بأوقات الذروة، فإن الأداء طويل الأمد يُحدَّد بمدى القدرة على استدامة تلك اللحظات، فقد أثبت ‏مطار دبي الدولي خلال عام 2025 بأن المستويات القياسية لم تَعُد استثناءً، بل أضحت جزءاً من عملياته التشغيلية ‏الاعتيادية، بينما يعكس اتساق عملياتنا قوة المنظومة التي يعمل تحت مظلتها مجتمع المطار ‏oneDXB‏ وقدرته ‏على تحقيق التميُّز حتى في ظل أكثر الفترات ازدحاماً وطلباً".‏

وأضاف قائلاً: "بفضل التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات القطاع ومجتمع المطار ‏oneDXB، فإننا نتوقع أن تبلغ ‏حركة المسافرين نحو 99.5 مليون مسافر في العام 2026".‏

آفاق واعدة

وفي وقتٍ يستمر فيه نمو الطلب والحاجة إلى تبني نهجٍ إداري دقيق للطاقة التشغيلية، تدخل مطارات دبي مرحلةً ‏جديدة تتمثل في الحفاظ على استدامة النمو وتقديم خدمات متميزة حتى في فترات الذروة. ومواكبةً لتطور أنماط ‏حركة المسافرين، سيواصل مطار دبي ورلد سنترال-آل مكتوم الدولي دوره التكاملي الذي يضمن جاهزية دبي لبلوغ ‏حقبة جديدة في الطيران العالمي.‏