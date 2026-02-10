«كهرباء ومياه دبي» تزيد حصتها في إمباور من 56% إلى 80%

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، «ديوا» أنه قد تم نقل ملكية أسهم شركة الإمارات باور إنفستمنت (الإمارات باور)، وهي شركة مملوكة ومسيطر عليها من قبل دبي القابضة، في شركة الإمارات المركزية لأنظمة التبريد (إمباور) إلى هيئة كهرباء ومياه دبي عن طريق شركة دبي للإيداع.

وقامت هيئة كهرباء ومياه دبي بشراء 2.4 مليار سهم في إمباور من شركة الإمارات باور إنفستمنت، ما يعزز حصتها الاستراتيجية ويدعم التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ والطويل الأمد تجاه قطاع التبريد المركزي.

كفاءة الطاقة

وقال معالي سعيد محمد أحمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يسعدنا الإعلان عن زيادة حصة هيئة كهرباء ومياه دبي في شركة إمباور لتصل إلى ما مجموعه 80%، ما يعزز الموقع الاستراتيجي لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع التبريد المركزي، الذي يُعد من العناصر الحيوية للبنية التحتية الحضرية المستدامة وكفاءة الطاقة في الإمارة.

وأضاف إن الصفقة تشكل علامة فارقة مهمة في استراتيجية النمو طويلة المدى لهيئة كهرباء ومياه دبي ويعكس التزامنا الراسخ لدعم أجندة تطوير دبي الطموحة.

وأكد أن شركة إمباور رسخت مكانتها الرائدة عالمياً في التبريد المركزي، وهذه الصفقة تعزز ثقتنا بالإمكانيات المستقبلية للشركة، بينما تعزز قدرة هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق التكامل التشغيلي، وإطلاق قيمة طويلة المدى، ودعم توجهات الطاقة النظيفة في دبي. نحن نواصل التركيز على متابعة الاستثمارات الاستراتيجية التي تتماشى مع أولويات دبي الاقتصادية، وتسريع التنمية المستدامة، وتحقيق عوائد قوية ومرنة لمساهمينا وأصحاب المصلحة على المدى الطويل. وستواصل إمباور العمل كشركة مساهمة عامة مستقلة مدرجة في سوق دبي المالي، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات تبريد المناطق الفعالة والمستدامة في أنحاء دبي.