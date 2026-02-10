مطبخ «طلبات» السحابي يصل لأكثر من 30 مركزاً تشغيلياً في 2025

أعلنت «طلبات» عن مواصلة التوسع في شبكة «مطبخ طلبات»، منظومة المطابخ السحابية المصممة، وفق نموذج يركز على الشركاء، بهدف تعزيز نمو المطاعم، ورفع كفاءة العمليات، وتقريب العلامات التجارية من العملاء في مختلف أسواق المنطقة.

منذ انطلاقه في عام 2020 أصبح «مطبخ طلبات» واحداً من أكبر شبكات المطابخ السحابية متعددة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير الشبكة أكثر من 30 مطبخاً سحابياً في كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن، مع خطط للوصول إلى 50 مطبخاً، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعكس هذه الخطط الدور المتنامي للشبكة في دعم منظومة قطاع الأغذية والمشروبات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات، إذ تطمح الشركة إلى تنفيذ 10% من إجمالي طلبات الأطعمة في الأسواق الناشئة عبر شبكتها خلال الفترة الزمنية نفسها.

وقال أويس مالك، المدير العام لـ«مطبخ طلبات» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تم إنشاء طلبات للمطابخ لتحقيق غايتين معاً: توصيل أسرع للعملاء، وتمكين شركائنا في شبكة المطاعم من تحقيق نمو أكثر مرونة وأقوى، من حيث تحقيق الأرباح التشغيلية. نحن لا نملك العلامات التجارية، بل نمكنها من النمو عبر توفير القرب من العملاء، والتعامل الذكي والمرن مع البيانات، والاستفادة التشغيلية على أوسع نطاق ممكن».

دعم التوسع لأكثر من 1,000 شريك من المطاعم

تعمل شبكة «مطبخ طلبات» وفق نموذج يركز على الشركاء، ويوفر لهم المرونة في مساحة تمكن طيف المطاعم المتنوع من العلامات العالمية وصولاً إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، من التوسع ودخول أسواق جديدة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة أو متطلبات تقنية معقدة.

تدعم الشبكة اليوم أكثر من 1,000 شريك من المطاعم في مختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يمكن المفاهيم الناشئة والعلامات الراسخة على حد سواء من التوسع بكفاءة، وزيادة حجم الطلبات، والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وعلى عكس النماذج التي تعتمد على ملكية العلامات التجارية أو القوائم الموحدة يتيح نموذج «طلبات» المرن تعزيز أصالة العلامات، بما يمنح الشركاء قدرة أكبر على التحكم، ويمنح العملاء سرعة أعلى، ويوفر لمنظومة القطاع استدامة أقوى.

التوسع الذكي مع Pepper:منصة «طلبات» المتكاملة

يمثل Pepper محرك الذكاء الاصطناعي والعنصر المحوري في منظومة «مطبخ طلبات»، المطور خصيصاً داخل المجموعة الرائدة عالمياً لطلبات التوصيل Delivery Hero (Global Food Services)، ويتيح هذا النظام قدرات متقدمة للتنبؤ بالطلب، والمواءمة الذكية بين الشركاء والمواقع، وتحسين كفاءة تشغيل المطابخ، ومراقبة الأداء لحظياً، ما يمكن من تنفيذ عمليات توصيل أكثر ذكاء وأسرع وإمكانية للتوسع في مختلف الأسواق.

وقال طارق الحلبي، مدير «مطبخ طلبات» في الإمارات: «مع Pepper نحن لا ننشئ المطابخ فحسب، بل نتنبأ بالطلب، ونحسن عمليات التحضير، ونقلص حلقات التوصيل، ونحدد الشركاء المناسبين قبل أن يفعل السوق ذلك. هذه هي بنية المطابخ السحابية المدعومة بالذكاء، لا بالتكرار».

تعزيز السرعة وتحسين تجربة العملاء بشكل ملموس

من خلال تقريب المطابخ من الأماكن التي يقطنها المستخدمون أو يعملون فيها، تعيد شبكة «مطبخ طلبات» صياغة تجربة التوصيل، لتصبح أسرع وأكثر ذكاء وأكثر رواجاً.

ولا يقتصر هذا النموذج القائم على القرب الجغرافي لتحسين الكفاءة فحسب، بل يسهم أيضاً في خفض مسافات التوصيل وخفض الانبعاث الكربوني، بما ينسجم مع أهداف «طلبات» الأوسع في مجال الاستدامة.

وتبقى عناصر القرب، والذكاء، والاستدامة في صميم نموذج المطابخ لدى «طلبات»، لضمان وصول الطلبات إلى العملاء بسرعة أكبر، ومساعدة الشركاء على تحقيق أداء مستقر وتحقيق عوائد ربحية مستدامة.

شبكة إقليمية مصممة للمستقبل

منذ إطلاق موقعها الأول في مدينة خليفة (أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة) في عام 2020، توسعت «طلبات» لتشغيل أكثر من 500 مركز لـ«مطبخ طلبات» في مختلف أنحاء المنطقة، مطورة بنية تحتية قوية وتقنيات خاصة تدعم اليوم أكبر منظومة مطابخ سحابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع التطلع إلى المستقبل، ستواصل شبكة «مطبخ طلبات» توسيع حضورها، ونقل العلامات الناجحة من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الصاعدة، مع ترسيخ تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة في صميم عملياتها، بما يرسخ معايير جديدة للمطابخ الذكية على مستوى المنطقة.