إطلاق النسخة الثانية من «شارع الرياضيات» في دبي

أطلقت مدارس البحث العلمي النسخة الثانية من مبادرة «شارع الرياضيات» في دبي، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً ونجاحاً لافتاً.

وشارك أكثر من 2000 طالب وطالبة من المدارس في ساحات خارجية مختارة، لحل مسائل رياضية على الأرض باستخدام الطبشور الملوّن، وسط أجواء حماسية ومرحة.

وتهدف مبادرة "شارع الرياضيات" المبتكرة إلى إضفاء المتعة على تعلّم الطلبة لمبادئ الرياضيات، وتمكينهم من فهمها فهمًا عميقًا، وترسيخ فكرة أنها ليست مجرد أرقام صمّاء، بل نمط من التفكير والتحليل ينعكس على الحياة اليومية وتحدياتها، وأن تعلّمها أمر سهل وممتع.

واندمج مئات الطلاب من مختلف الصفوف الدراسية والأعمار في حل المسائل الرياضية، وتبدّلت الساحات بالمرح والتفاعل، فيما شارك المعلمون في توجيههم وتشجيعهم على الحل ومشاركتهم الأجواء المُبهجة.

وتسعى مدارس البحث العلمي من خلال هذه المبادرة إلى تجاوز النمط التقليدي في تعليم الرياضيات؛ إذ تقوم الفكرة على اختيار ساحة خارجية آمنة، لتكوين صورة ذهنية إيجابية لدى الطلاب عن المادة، وخلق بيئة تعليمية تفاعلية في الهواء الطلق خارج الفصول الدراسية، فتتحول تلك الساحات إلى متنفس يرتبط به الطلاب ويغمرونه بالحياة والحيوية.

وبهذه المشاركة الاستثنائية للعام الثاني، تمضي مدارس البحث العلمي نحو أن تكون المبادرة نواة تنطلق من دبي إلى مدارس العالم، ودعوة لإطلاق توجه يجعل تعلّم الرياضيات تجربة سهلة وممتعة انطلاقًا من الساحات المفتوحة.

وانطلقت المبادرة للمرة الأولى في فبراير الماضي بدبي، ثم انتقلت إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث طُبِّقت داخل مدارس الحصاد التربوي في أكتوبر 2025، وحققت هناك صدىً واسعًا ونجاحًا كبيرًا.