إن تي تي داتا تستحوذ على شركة Zero&One لتسريع نمو خدمات الحوسبة السحابية

أعلنت إن تي تي داتا، الشركة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأعمال الرقمية وخدمات التكنولوجيا، عن استحواذها على شركة Zero&One، شريك معتمد من فئة «Premier Tier Services Partner» لخدمات أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعزز هذا الاستحواذ بشكل كبير قدرات إن تي تي داتا في مجال الحوسبة السحابية، ويدعم موقعها للاستفادة من النمو المتسارع لسوق الخدمات السحابية في الشرق الأوسط.

يذكر أن Zero&One تأسست عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وتعد من أبرز شركات الاستشارات السحابية الإقليمية، حيث تمتلك تسعة اعتمادات للكفاءة من أمازون ويب سيرفيسز وكانت من أوائل الشركات في المنطقة التي حصلت على اعتماد أمازون ويب سيرفيسز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي عام 2025، تم تسمية Zero&One كشريكConsulting Partner of the Year «لأمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نالت جائزتي «Rising Star Partner of the Year (Consulting)» وDesign Partner of the Year على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا الاستحواذ دعماً لخطط إن تي تي داتا الطموحة للتوسع في المنطقة، في وقت يدخل فيه سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط مرحلة نمو كبيرة. فقد بلغت قيمة سوق الخدمات السحابية في المملكة العربية السعودية 4.77 مليارات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز ضعف هذا الرقم مع بداية ثلاثينيات القرن الحالي. كما أعلنت أمازون ويب سيرفيسز عن عزمها إطلاق منطقة جديدة خاصة بأعمالها في المملكة العربية السعودية خلال عام 2026.

وقال برجاق سويدان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في إن تي تي داتا: «يتيح لنا هذا الاستحواذ تقديم حلول عالية التأثير وتعزيز القيمة التي نوفرها للمؤسسات في الشرق الأوسط. وتسهم خبرات Zero&One في تعزيز قدرتنا على توفير السرعة والحجم والعمق التقني الذي يحتاج إليه العملاء في بيئة تعتمد على الحوسبة السحابية بالدرجة الأولى».

من جانبه قال علي القنطار، الرئيس التنفيذي لشركة Zero&One: «يمثل الانضمام إلى إن تي تي داتا خطوة طبيعية لنا في مسيرة نمونا، فقد قامت سمعتنا على تقديم الخبرات السحابية عالمية المستوى للمؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ونظراً لأننا أصبحنا جزءاً من إن تي تي داتا، فقد بات بإمكاننا الجمع بين معرفتنا الإقليمية وتخصصنا في أمازون ويب سيرفيسز وبين الموارد العالمية وتوسيع نطاق خدماتنا ودعم عملائنا على نطاق أوسع. كما تشترك فرق العمل في الجانبين بالالتزام الراسخ بالابتكار ونجاح العملاء - ما يجعل هذه الشراكة مثالية».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستحواذ يمكن إن تي تي داتا من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات السحابية لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا، تشمل ترحيل الأنظمة إلى السحابة وتحديث التطبيقات وتطوير الحلول السحابية الأصلية وتحليلات البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي.