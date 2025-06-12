الرياضة تعيد رسم خريطة السفر في الإمارات

كشفت مجموعة حياة للفنادق في استطلاع حديث، أجرته في مارس 2025، بالتعاون مع شركة «بيرسبيكتس جلوبال» أن سكان الإمارات باتوا يضعون الرياضة في صميم خططهم السياحية، سواء لحضور الفعاليات الكبرى أو للمشاركة الشخصية في الأنشطة الرياضية، ما يعكس تحولاً ملحوظاً في نمط السفر داخل الدولة وخارجها.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 2100 شخص من المواطنين والمقيمين في الدولة، يخطط الأفراد في الإمارات لحضور ما معدله 12 نشاطاً رياضياً سنوياً، والمشاركة كجمهور في نحو سبع فعاليات رياضية كبرى خلال الأشهر الـ12 المقبلة، كما أشار نحو 45% من المشاركين إلى أنهم قد يخططون لإجازة كاملة خصيصاً لحضور فعالية رياضية مهمة.

وبين الاستطلاع أن 45% من السكان يعتبرون حضور الفعاليات الرياضية الحية من أكثر التجارب متعة، بينما أبدى 30% استعدادهم لقطع آلاف الكيلو مترات لحضور حدث رياضي مميز. وأبدى أكثر من ربع المشاركين (27%) استعدادهم لدفع تكلفة إضافية مقابل الإقامة في فندق يعزز من تجربتهم الرياضية، سواء عبر الموقع القريب من الملاعب أو المرافق الخاصة أو الأجواء المرتبطة بالرياضة.

وتصدرت كرة القدم قائمة الرياضات الأكثر جذباً للمسافرين بنسبة 52%، تلتها رياضات مثل الكريكيت (29%)، وركوب الدراجات (28%)، والسباحة (27%)، وكمال الأجسام (21%)، في دلالة واضحة على تنامي ثقافة رياضية متنوعة، تشمل شرائح مختلفة من المجتمع.

وبحسب الاستطلاع فإن 30% من سكان الإمارات ينجذبون إلى الفنادق المعروفة باستضافة الفرق الرياضية المحترفة، لما تمنحه من ارتباط وثيق بعالم الرياضة والنجوم، كما أشار 52% من المسافرين إلى أنهم يعطون الأولوية للفنادق القريبة من المرافق الرياضية، فيما يقدر ثلثهم وجود مرافق رياضية داخل الفندق وإمكانية الوصول إلى مناطق المشجعين.

لم يعد السفر الرياضي في الإمارات مقتصراً على الحضور كجمهور، بل تحول إلى تجربة شخصية للمشاركة والنشاط، فقد أظهر الاستطلاع أن اثنين من كل خمسة أفراد في الإمارات يحبون السفر خصيصاً للمشاركة في الرياضات التنافسية، في حين يسعى الكثيرون إلى المحافظة على لياقتهم أو تطوير قدراتهم البدنية خلال رحلاتهم، ما يعكس انتقال مفهوم السفر من مجرد راحة إلى تجربة تعزز الصحة والرفاه.

ويهدف 40% من المسافرين إلى الحفاظ على روتين اللياقة البدنية أثناء السفر، فيما يسعى 33% لتعزيز انضباطهم الرياضي، سواء من خلال الانخراط في برامج تدريبية أو الانضمام إلى فرق مؤقتة. كما باتت الرحلات الرياضية وسيلة لقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء بطريقة مفعمة بالحيوية، ما يجعلها خياراً مفضلاً للباحثين عن «الاسترخاء النشط».