إندكس للصرافة» توسّع خدماتها بإطلاق «اكس إف آي»

في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي، أعلنت «إندكس للصرافة» إطلاق الموسم الخامس من مبادرتها المجتمعية «شان رمضان»، إلى جانب الكشف عن تطبيقها الرقمي الجديد للهواتف الذكية اكس إف آي «xfi»، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكدت الشركة أن نمو أعمالها تزامن مع المسار الاقتصادي لدولة الإمارات، مستندة إلى ممارسات تشغيلية مسؤولة وفهم عميق لاحتياجات العملاء من مختلف الثقافات، ما أسهم في بناء قاعدة علاقات طويلة الأمد وتعزيز الثقة في علامتها التجارية.

وقال حمد جاسم الدرويش، رئيس مجلس إدارة الشركة: «تعكس الخمسين عاماً الفائتة الثقة والعلاقات الراسخة التي بنتها شركتنا عبر الأجيال، وقد نمت الشركة جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل حفاظنا على الالتزام بخدمة مجتمعاتنا بكل نزاهة وابتكار. ونتطلع إلى المستقبل بثقة وسعي جاد لتحقيق الهدف في خضم احتفالنا باليوبيل الذهبي مع انطلاق الموسم الخامس من «شان رمضان» وإطلاق تطبيق «xfi» للهواتف المحمولة».

وقال سيد عبدالسلام، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إندكس للصرافة»: «بلوغ شركتنا عامها الخمسين يعتبر بمثابة إنجاز يحمل معنى عميقاً لنا جميعاً في «إندكس للصرافة»، ولقد توجت هذه الرحلة بالنجاح بفضل ثقة عملائنا، وتفاني موظفينا، والبيئة الداعمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونعتبر موسم «شان رمضان» الخامس طريقة للتعبير عن امتناننا الصادق. ومع إطلاق تطبيق الهواتف «xfi» نتطلع أيضاً إلى المستقبل لضمان قدرة عملائنا على إدارة أموالهم بسهولة وأمان وراحة، أينما كانوا وفي أي وقت».

من جانبه قال مير ك رسول، الرئيس التنفيذي للأعمال في «إندكس للصرافة»: «على مدار 50 عاماً، نجحنا في بناء علامتنا التجارية استناداً على الثقة والناس والابتكار، وبينما نتجاوز تحديات هذا المجال، نظل على أهبة الاستعداد للمستقبل، حيث نجمع بين جذورنا المتأصلة القوية والتقدم التكنولوجي المستمر. ويدلل إطلاق الموسم الخامس من «شان رمضان» وكذا إطلاق تطبيق «xfi» على التزامنا بتقديم خدمات موثوقة وبسيطة وآمنة، ومن هنا انبثق شعارنا في هذه المرحلة مستعدون لـ 50 عاماً أخرى».

ومع استمرار تطور توقعات العملاء، تحافظ «إندكس للصرافة» على تركيزها على الابتكار، ومن ثم تم تصميم تطبيق «xfi» لتسريع وتيرة المعاملات اليومية، وجعلها أكثر سهولة وملاءمة، مع الحفاظ على الأمان والموثوقية التي وليها لنا عملاؤنا منذ عقود.

تستهل «إندكس للصرافة» مرحلتها الجديدة المقبلة بمزيد من الثقة والسعي لبلوغ الهدف، مدار خمسة عقود، واستناداً على الثقة الراسخة، وعلى تعزيز التوجه التكنولوجي، واستلهاماً من مستقبل الإمارات العربية المتحدة، تظل الشركة ملتزمة كل الالتزام بخدمة الأجيال القادمة.