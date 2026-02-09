«الظاهرة» توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية في تنزانيا

وقّعت مجموعة «الظاهرة»، الشركة العالمية المتخصصة في القطاع الزراعي ومقرها أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة في تنزانيا، بهدف استكشاف وتطوير فرص استثمارية نوعية في القطاع الزراعي بجمهورية تنزانيا المتحدة، بما يدعم الإنتاج المستدام للسلع الغذائية الأساسية ويعزّز الأمن الغذائي.

وتركّز الشراكة على إطلاق مشاريع زراعية حديثة واسعة النطاق تعتمد على أنظمة الري المتطورة، والزراعة الرقمية، والتنوّع المحصولي، بما يسهم في استغلال الإمكانات الزراعية الكبيرة التي تتمتع بها تنزانيا، وتحقيق نمو اقتصادي مشترك بين البلدين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تحديد وتقييم الأراضي الزراعية المناسبة لإقامة مشاريع تجارية قائمة على أنظمة الري، بما يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الزراعي التنزاني ودعم الأمن الغذائي الوطني. وستوظّف «الظاهرة» خبراتها العالمية في مجال الزراعة المستدامة عالية الإنتاجية، في حين تتولى الهيئة التنزانية تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، وتقديم الدعم التنظيمي، وتنسيق الحوافز الاستثمارية.

وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية «الظاهرة 2030» التي تركز على التوسع في مشاريع الزراعة المروية واسعة النطاق، وتسريع وتيرة الابتكار في مجال المحاصيل المستدامة ضمن محفظتها العالمية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات إلى نحو 100 مليون دولار أمريكي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل ما لا يقل عن 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، مع إمكانية التوسع لاحقاً إلى 20 ألف هكتار.

وأكد غيلياد تيري، المدير العام لهيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة في تنزانيا، أن مذكرة التفاهم تعكس التزام بلاده باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير بيئة استثمارية ممكنة ومحفّزة، بما يتماشى مع برنامج التحول الزراعي في تنزانيا بقيادة فخامة الدكتورة سامية صلوهو حسن، رئيسة الجمهورية، والذي يستهدف تحقيق نمو بنسبة 10% في الناتج المحلي لقطاع المحاصيل بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم في توفير أسواق مستقرة لملايين صغار المزارعين في تنزانيا والمنطقة.

ومن جانبه، قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الظاهرة»، إن تنزانيا تمتلك إمكانات زراعية استثنائية، مؤكّداً التزام المجموعة بتطبيق نماذج زراعية متقدمة ومستدامة، وتطوير البنية التحتية الزراعية الحديثة، واعتماد أحدث التقنيات الزراعية الذكية.

وأضاف إن «الظاهرة» تسعى إلى الاستثمار المسؤول، والتعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية، والمساهمة في بناء قطاع زراعي حديث ومتنوع يدعم رؤية تنزانيا التنموية طويلة الأمد.