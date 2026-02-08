دبي تستضيف مؤتمراً حول دور الذكاء الاصطناعي في عالم المال والأعمال

في إطار الموازنة بين فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي، استضافت دبي منتدى المديرين الماليين، تحت عنوان «مجموعة الامتثال الجديدة»، بمشاركة نخبة من القيادات المالية، وذلك لمناقشة الجاهزية العملية لمتطلبات الامتثال، في ظل توجه دولة الإمارات نحو تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية، وتسارع التحول الرقمي في الأطر الضريبية والتدقيقية.

واتخذ المنتدى طابعاً عملياً تطبيقياً، ليشكل منصة تفاعلية، تركز على التنفيذ لا الطرح النظري، حيث جمع ما بين 70 إلى 80 من المديرين الماليين ومديري الشؤون المالية في عدد من القطاعات الاقتصادية. وتركزت أعمال المنتدى على التنفيذ والأثر التشغيلي، من خلال بحث انعكاسات الفوترة الإلكترونية، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، ومتطلبات التدقيق المتطورة، على وظائف وأنظمة وهياكل فرق العمل المالية.

وقدّمت راشمي راجكومار المؤسسة والشريكة لشؤون الضمان في «إيكوفيس جي آر بي»، عرضاً بعنوان «نهج عملي للضرائب والفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات»، استعرضت خلاله أبرز التحديثات الضريبية، وبيّنت الأثر التشغيلي لتطور منظومة الامتثال والتدقيق على فرق العمل المالية.

كما تضمّن المنتدى جلسة متخصصة، قدمتها شركة «Alaan»، بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتمويل»، طرحت من خلالها رؤية عملية حول المجالات التي يحقق فيها الذكاء الاصطناعي قيمة مضافة حقيقية ضمن وظائف المالية، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والضوابط، لضمان الاستخدام الفعّال والمسؤول لهذه التقنيات.

وتضمّن جدول أعمال المنتدى جلستين نقاشيتين رفيعتَي المستوى، قدمتا رؤى استشرافية حول تطورات المشهد المالي. وتناولت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان «مجموعة مهارات المدير المالي المستقبلي: المهارات والمواهب والتكنولوجيا»، التحولات المتسارعة في دور المدير المالي، أما الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان «الضرائب والامتثال لعام 2026»، قدّم المتحدثون تصوراً واضحاً للتحديات المتوقعة التي ستواجه المديرين الماليين خلال المرحلة المقبلة.